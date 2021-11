Multan a familia por poner adornos navideños “antes de la fecha oficial”

Según la denuncia vecinal, la familia en cuestión tendrá que pagar hasta 22 mil pesos por haber instalado las luces y adornos navideños antes de la fecha, la multa ronda los 2 mil pesos por día mientras no retiren los adornos. “Si no quito las luces podría enfrentar multas de 2 mil pesos por día”, pero, dijo, que no puede subir al techo para desconectar las luces de colores, además, la empresa que contrató ya no tiene espacio para retirar la decoración.

“Pensé: ‘¿Es en serio?’ Son luces navideñas. Se ve muy bonito y que sean así de Grinch (…) es algo que no había visto”.

El afectado mencionó que nadie ha sido comprensivo con él sobre la decoración, ya que argumentaron que debió pedir permiso para tener adornos navideños “antes de la fecha oficial”.

EA