Motociclista acelera para no pagar caseta y tira a su pasajera, en Edomex [Video]

En la grabación, compartida por usuarios como el reportero Jorge Becerril, se observa el momento en que el conductor acelera su motocicleta para esquivar la pluma de la caseta, aprovechando que otro motociclista está haciendo su pago; sin embargo, la maniobra falló y provocó la caída de su acompañante al pavimento.

La mujer, quien cayó de frente en el pavimento, se levanta rápidamente y se va para alcanzar al conductor que se detiene metros más adelante.

El incidente generó una ola de reacciones en plataformas como X (antes Twitter), donde varios internautas comentaron que el intento de evasión fue desproporcionado frente al costo del peaje, que para motocicletas ronda los 40 pesos.