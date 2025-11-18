Entretenimiento

El hijo de Sergio Mayer critica sin filtro a su padre en reality show
“Mi papá no tiene talento”: Sergio Mayer Mori [VIDEO]
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una frase lanzada sin titubeos en un reality show remece al espectáculo mexicano: “Mi papá no tiene talento”, sentenció Sergio Mayer Mori sobre su padre, el exGaribaldi y actor Sergio Mayer.

Durante una conversación entre Sergio Mayer Mori y Alberto del Río "El Patrón" en la La Granja VIP, el joven actor compartió su opinión sobre la carrera artística de su progenitor:

El comentario, breve pero contundente, ha encendido las redes sociales y generado debates tanto entre fans como entre críticos del medio artístico. Para algunos, es una muestra de honestidad brutal; para otros, un ataque innecesario.

Aunque Sergio Mayer ha participado en telenovelas, programas de entretenimiento e incluso en la política mexicana, las palabras de su hijo parecen desestimar ese recorrido.

¿Sinceridad o golpe mediático? Lo cierto es que, como diría el propio Mayer Mori, hay quienes logran vivir “de cantar, actuar y bailar”... sin destacar realmente en ninguna de esas áreas.

