Sergio Mayer pide sacar a su hijo de La Granja VIP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la voz entrecortada y desde lo más profundo de su sentir como padre, Sergio Mayer sorprendió al público al declarar públicamente que quiere que su hijo, Sergio Mayer Mori, se retire del reality show La Granja VIP, a pesar de su buena racha dentro del programa.

En un emotivo mensaje compartido en una transmisión en vivo , Mayer explicó que su hijo “ya cumplió con su cometido”, al haber demostrado “quién es, sus principios, su autenticidad y su talento musical”.