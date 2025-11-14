Sergio Mayer pide sacar a su hijo de La Granja VIP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la voz entrecortada y desde lo más profundo de su sentir como padre, Sergio Mayer sorprendió al público al declarar públicamente que quiere que su hijo, Sergio Mayer Mori, se retire del reality show La Granja VIP, a pesar de su buena racha dentro del programa.
En un emotivo mensaje compartido en una transmisión en vivo , Mayer explicó que su hijo “ya cumplió con su cometido”, al haber demostrado “quién es, sus principios, su autenticidad y su talento musical”.
Aseguró que su decisión no se basa en el rendimiento de su hijo, sino en el ambiente hostil que ha observado en redes sociales, donde Sergio Jr. ha sido objeto de señalamientos constantes.
Mayer también agradeció a los fans —“muchos o pocos”, como dijo— que han apoyado a su hijo, recordando que ingresó al reality sin un fandom consolidado.
A pesar de los avances del joven cantante dentro del show, su padre cuestionó el sistema de votaciones, argumentando que hay personas que votan no por su favorito, sino con la intención de eliminar a Sergio Jr.
RPO