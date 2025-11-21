Entretenimiento

“Me iré cuando te vayas”: Kimmel le responde a Trump con burla televisiva
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Jimmy Kimmel respondió a la última petición de Donald Trump para que lo despidieran, ofreciéndole un trato al exconductor de El Aprendiz:

«¿Qué te parece esto?: me iré cuando te vayas, ¿de acuerdo?»
dijo Kimmel durante el programa Jimmy Kimmel Live! del 20 de noviembre.

«Vámonos juntos al atardecer como Butch Cassidy y Sundance Kid. Y hasta entonces, si me permites usar una frase tuya… cállate, cerdito».

Una noche antes, Jimmy le dedicó parte de su monólogo al criticar el manejo que Trump hizo de los archivos de Jeffrey Epstein.

«¿Por qué ABC, la cadena de noticias falsas, mantiene al aire a Jimmy Kimmel, un hombre SIN TALENTO y con PÉSIMAS AUDIENCIAS?», escribió Trump. «¿Por qué las cadenas de televisión lo toleran? Además, ¡cobertura totalmente parcial! ¡Que saquen a ese sinvergüenza del aire!».

El presentador dijo que ha “perdido la cuenta” de cuántas veces el “copo de nieve” de la Casa Blanca ha exigido que se retire del aire el programa Jimmy Kimmel Live!, y luego utilizó un montaje de noticias para argumentar que Trump es el verdadero experto en malos índices de aprobación.

