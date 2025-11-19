Trump firma ley para publicar archivos del caso Jeffrey Epstein

Washington, D.C. (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció este miércoles que firmó una ley que ordena al Departamento de Justicia (DOJ) liberar todos los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, el financiero acusado de tráfico sexual de menores que murió en prisión en 2019.

El anuncio lo hizo a través de su cuenta en la red social Truth Social, donde compartió un extenso mensaje en el que aseguró que la información será revelada por completo al Congreso y al público, y que el DOJ ya ha entregado cerca de 50 mil páginas de documentos al Poder Legislativo.

“Acabo de firmar la ley para publicar los archivos de Epstein”, escribió el mandatario. “La verdad sobre estos demócratas y sus vínculos con Jeffrey Epstein pronto será revelada”.

En su publicación, Trump enfatizó que Epstein fue acusado durante su administración y aseguró que el empresario mantenía lazos cercanos con figuras prominentes del Partido Demócrata, incluyendo a Bill Clinton y otros líderes políticos.

Además, acusó a la administración de Joe Biden de “no entregar ni una sola hoja” relacionada con el caso y de “ignorar deliberadamente” la conexión entre Epstein y miembros de su partido.

La legislación firmada por Trump habría sido aprobada de forma unánime en ambas cámaras del Congreso, a petición suya, según indicó en su mensaje.