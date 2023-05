Mau Nieto responde a acusaciones de Ricardo O'Farrill

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mau Nieto respondió a las acusaciones que lanzó Ricardo O'Farrill en su contra y que además generaron polémica en el stand up mexicano.

Fue el pasado sábado que el comediante Mau Nieto utilizó sus redes sociales para pronunciarse respecto al caso que se registró durante su boda el pasado fin de semana.

Nieto señaló recibir insultos en su contra y su esposa por parte de los seguidores de O'Farrill por lo que contaría su versión.

Relató, "Richie" fue invitado a la boda como todos los demás. "Con todo el corazón, y ganas de vivir un gran momento. Llegó en un estado muy inconveniente, deplorable, no soy un experto, ni voy a afirmar que venía drogado, pero llegó muy agresivo y distinto al Richie que invitamos. Le aventó un porro prendido en la cara a Daniel Sosa, empezó a ofender a gente, lo sacaron y al día siguiente llegó súper agresivo con personas armadas que contrató esa mañana, quiso entrar a la torna, empujó y lasitmó a Samantha mi Wedding Planner, ofendió a mi esposa por mensajes, me amenazó", escribió.

"Yo seguía pedo de la tremenda boda que fue, y le contesté. A mi esposa no se le insulta y no se le amenaza. Y a mí no me importa lo que dijo, sino cómo lo dijo. No es un santo. Fue un amigo con el que en privado discutí y lo publicó. Yo no voy a hacer públicos sus mensajes, pero está enfermo y le ofrecí mi ayuda. No quizo. Aquí estaré cuando salga de donde sea que esté. Como siempre. Aquí estaré cuando hable mierda de todo. Le ofrezco y le ofreceré mi mano siempre. Y aquí estaré. Solo espero que mejore".