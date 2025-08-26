María Antonieta de las Nieves es hospitalizada de emergencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- María Antonieta de las Nieves, reconocida internacionalmente por su papel como “La Chilindrina” en el programa El Chavo del 8, fue hospitalizada de emergencia, tras presentar una crisis de ansiedad que derivó en la detección de un deterioro neurológico. La noticia fue revelada por una amiga cercana a la actriz, quien expresó su preocupación ante la situación, además de denunciar que los hijos de la actriz no la habrían acompañado en estos momentos críticos.

La actriz, de 78 años, fue ingresada al hospital debido a un episodio que, en un principio, parecía una crisis nerviosa. Sin embargo, tras la valoración médica, se detectó un cuadro de hiponatremia (bajo nivel de sodio), vinculado a desgaste neurológico.

Con una carrera artística que abarca más de seis décadas, María Antonieta de las Nieves ha sido un rostro querido en América Latina. A pesar de su edad, la actriz continuaba participando en eventos, giras y presentaciones, lo que, de acuerdo con la fuente citada, habría agravado su estado de salud.