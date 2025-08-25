¡El Buki y los Backstreet Boys juntos en The Sphere de Nueva York!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante michoacano Marco Antonio Solís “El Buki” sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales su experiencia como espectador en el imponente recinto The Sphere, en Nueva York, donde acudió al espectáculo audiovisual de los Backstreet Boys.

Aprovechando un descanso tras su presentación en Reno, Nevada, Solís relató que tuvo la oportunidad de convivir con los integrantes de la icónica boy band estadounidense, a quienes describió como “muy atentos y hospitalarios”.

En las imágenes publicadas se le ve saludando y charlando con miembros del grupo, lo que generó gran entusiasmo entre los fanáticos, al tratarse de un encuentro entre dos generaciones de la música internacional.