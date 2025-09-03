“Man of Tomorrow”, la nueva cinta de Superman llega en 2027

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- James Gunn, director y actual responsable creativo del universo cinematográfico de DC, sorprendió a los fanáticos al anunciar oficialmente el título y la fecha de estreno de la próxima película de Superman: “Man of Tomorrow”, que llegará a las salas de cine el 9 de julio de 2027.
La noticia fue revelada a través de redes sociales, donde Gunn compartió una ilustración realizada por Jim Lee, presidente de DC Entertainment y legendario artista de cómics. En la imagen, destaca la presencia de Superman, pero lo que más llamó la atención fue el diseño de Lex Luthor con su característica armadura mecánica, una versión del villano que hasta ahora no había aparecido en una película live action.
Apenas unas horas después, el actor David Corensweet, quien interpreta al Hombre de Acero en esta nueva etapa del universo DC, confirmó su participación en “Man of Tomorrow” a través de una publicación en Instagram. A diferencia de Gunn, Corensweet utilizó un arte alternativo realizado por el español Jorge Jiménez, también reconocido por su trabajo en las historietas de Superman.
De acuerdo con The Hollywood Reporter, el cineasta ha dejado claro que busca construir una saga completa alrededor del icónico personaje.
Con este anuncio, DC intenta recuperar terreno frente a su competidor Marvel, apostando por una narrativa sólida, personajes rediseñados y una nueva estética visual.
RPO