Street Fighter revela elenco estelar con sorpresas inesperadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director Kitao Sakurai sorprendió a los fanáticos de Street Fighter al compartir en Instagram una fotografía inédita del elenco durante el rodaje de la nueva adaptación cinematográfica de la icónica saga de Capcom. La instantánea, titulada “Luchadores en barco”, muestra a los actores conviviendo en un yate, en un ambiente relajado y fuera de los intensos combates que recrearán en pantalla.

En la imagen aparecen Andrew Koji como Ryu, Cody Rhodes —rumorado para interpretar a Guile—, Noah Centineo como Ken, Olivier “El Gigante Holandés” Richters, posible Zangief, y el rapero 50 Cent en el papel de Balrog. También figuran Andrew Schulz (Dan Hibiki), Callina Liang (Chun-Li), David Dastmalchian (M. Bison), Vidyut Jammwal (Dhalsim), una actriz aún no identificada que podría dar vida a Cammy, y el cantante Orville Peck, quien con sombrero y flequillo encarnaría a Vega.

Lo que más llamó la atención es la presencia de Olivier Richters, cuya participación no había sido anunciada previamente ni aparece en la base de datos de IMDb, lo que refuerza las especulaciones de que interpretará al imponente luchador soviético Zangief.

La producción de la cinta corre a cargo de Legendary, tras adquirir los derechos exclusivos de Street Fighter. Además del elenco mostrado en la foto, ya se había confirmado la participación de Jason Momoa como Blanka, Roman Reigns como Akuma y Hirooki Goto como E. Honda, lo que convierte a esta adaptación en una de las más ambiciosas de los últimos años en cuanto a cine inspirado en videojuegos.

Con Sakurai en la dirección, conocido por su estilo irreverente en Bad Trip y Twisted Metal, la expectativa sobre cómo se reinventará la historia de Ryu, Chun-Li y compañía crece día a día.