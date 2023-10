Luego de venir a Morelia, Gloria Trevi reitera guerra contra Tv Azteca y advierte

Y es que este día se acuerdo a medios internacionales como El Universal y Reforma, la cantante y su esposo Armando Ismael Gómez deberán comparecer el próximo 23 de octubre ante un juez de control.

Lo anterior, para explicar una supuesta evasión de impuestos en un depósito de 7 millones 112 mil 336 pesos que recibieron de la empresa denominada Fuego con Fuego Representaciones S.A de C.V.

Al respecto, en comunicado de prensa, Trevi aseveró que a esta fecha no hay imputación legal alguna en su contra.

"Quiero dejar en claro que, al día de hoy, no soy responsable de ninguna imputación legal, como muchos medios lo han estado afirmando".

Sobre la demanda contra gente de Tv Azteca y la misma empresa, explicó:

"Quiero comunicarles el día de hoy a todos que estoy bien y luchando.

Mientras más me peguen, más me defenderé, porque ya no soy esa persona que se dejó lastimar.

Así que la demanda que tengo entablada en Estados Unidos de Norteamérica contra TV Azteca y demás vinculados de Grupo Azteca no se va a retirar, pese a todas las presiones que puedan poner tanto en mi país, México, como en mi lugar de residencia legal, que es Estados Unidos.

En fechas próximas compareceré ante distintas instancias jurídicas, lo que haré bajo términos de ley.

Gracias por su amor y apoyo" (sic).