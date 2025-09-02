‘Lonche’ responde a Yeri Mua: ‘Jamás he tenido contacto con la delincuencia’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La confrontación entre la cantante Yeri Mua y el influencer Víctor Ordóñez, conocido como ‘Lonche’, se intensificó en redes sociales después de que la también cantante lo acusara de estar detrás de las amenazas de muerte que ella y su familia han recibido.
La polémica comenzó cuando Yeri Mua aseguró que las intimidaciones —realizadas a través de narcomantas y videos atribuidos a un grupo llamado ‘FES’— habrían sido instigadas por el creador de contenido.
Ante estas declaraciones, Víctor Ordóñez salió a defenderse públicamente. En un comunicado, rechazó cualquier vínculo con la delincuencia organizada y calificó las acusaciones como difamatorias.
“Jamás en mi vida he tenido contacto con la delincuencia organizada. Te estoy dando la cara y te estoy diciendo que yo no tengo nada que ver”, afirmó, visiblemente afectado.
El influencer explicó que el grupo ‘FES’ actúa de manera independiente y que él nunca pidió su intervención. Incluso lamentó que la situación “se haya salido de control” y consideró que se trata de una “guerra que se hace con los seguidores”.
Finalmente, advirtió a Yeri Mua que, de continuar señalándolo como responsable de las amenazas, procederá legalmente en su contra por difamación. Mientras tanto, el caso sigue generando reacciones encontradas en redes: algunos usuarios lo apoyan y otros ponen en duda su versión.
mrh