‘Lonche’ responde a Yeri Mua: ‘Jamás he tenido contacto con la delincuencia’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La confrontación entre la cantante Yeri Mua y el influencer Víctor Ordóñez, conocido como ‘Lonche’, se intensificó en redes sociales después de que la también cantante lo acusara de estar detrás de las amenazas de muerte que ella y su familia han recibido.

La polémica comenzó cuando Yeri Mua aseguró que las intimidaciones —realizadas a través de narcomantas y videos atribuidos a un grupo llamado ‘FES’— habrían sido instigadas por el creador de contenido.

Ante estas declaraciones, Víctor Ordóñez salió a defenderse públicamente. En un comunicado, rechazó cualquier vínculo con la delincuencia organizada y calificó las acusaciones como difamatorias.

“Jamás en mi vida he tenido contacto con la delincuencia organizada. Te estoy dando la cara y te estoy diciendo que yo no tengo nada que ver”, afirmó, visiblemente afectado.