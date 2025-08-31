Yeri Mua pide ayuda a Sheinbaum tras amenazas de muerte; esto se sabe

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La influencer veracruzana Yeri Mua denunció amenazas de muerte en su contra e incluso pidió apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que su integridad física está en riesgo.
A través de sus historias en Instagram, Yeri Mua difundió videos y capturas de pantalla que evidencian las amenazas, incluidas imágenes de armas junto a su nombre, así como una manta con advertencias si decide presentarse en Tijuana el próximo 14 de septiembre, dentro de la Feria Nacional de Tijuana 2025. "Estoy impactada", declaró, y responsabilizó directamente al creador de contenido Víctor Ordoñez, conocido como “Lonche”, y sus seguidores autodenominados “F.E.S.”.
“No creo que me pase nada porque son una bola de chamacos miados, pero esto ya rebasó niveles de violencia”, expresó la influencer al informar que contactará a sus abogados para iniciar un proceso legal. Señaló también que en México es ilegal amenazar de muerte mediante mantas, lo que agrava la situación. Las amenazas han sido difundidas tanto en Instagram como en la red social X, donde ha continuado su exposición de pruebas.
La veracruzana subrayó que no cederá ante el miedo: “No se van a cancelar mis presentaciones… y pura ver** que me matan”, expresó tajante. Sin embargo, reconoció que se trata de una situación sin precedentes en su vida, al referirse específicamente a amenazas de feminicidio. “Nunca había pasado por esto”, dijo.
En sus publicaciones, también cuestionó si el creador de contenido “Lonche” tiene vínculos con el crimen organizado, considerando el tipo de mensajes que ha recibido. "¿Tiene algo que ver con gente mala? ¿Qué son, un cártel?", cuestionó. La influencer pidió a las autoridades investigar, y a sus seguidores “hacer ruido” para que su denuncia llegue a las instancias necesarias.
Finalmente, Yeri Mua afirmó que continuará con sus planes profesionales, pero reiteró su llamado a la presidenta de México para que intervenga. “No ando metida en cosas malas, pero esta gente aparentemente se cree sicaria”, denunció. La situación revive preocupaciones por la seguridad de artistas en Tijuana, ciudad donde anteriormente han sido amenazados músicos como Peso Pluma, Eduin Caz y Fuerza Regida.