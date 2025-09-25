Lo mejor de la música; 100 discos para la eternidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Qué escucharías si mañana fuera el fin del mundo? La disquera Sony Music Entertainment México se hizo esta misma pregunta y respondió con una compilación monumental: “Los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo”, una colección curada con lo más representativo de su catálogo musical.
Desde el pop latino de Alejandro Fernández hasta el rock contestatario de Soda Stereo, pasando por la sensibilidad de Juan Gabriel y la potencia vocal de Celine Dion, esta lista busca tocar las fibras de diferentes generaciones.
Los 100 discos seleccionados incluyen nombres emblemáticos como Ana Gabriel, Camilo Sesto, Rocío Dúrcal, Julieta Venegas, OV7, Luis Cobos, Eros Ramazzotti, The Outfield, Cri-Cri, Men at Work y hasta el inconfundible Yanni, en una muestra de que la música no tiene fronteras ni fecha de caducidad.
Air Supply. Greatest Hits
Alejandra Guzmán. La Guzmán
Alejandro Fernández. De Noche: Clásicos A Mi Manera...
Alejandro Fernández. Me Estoy Enamorando
Alejandro Fernández. México-Madrid: En Directo Y Sin Escalas
Alejandro Fernández. Que Seas Muy Feliz
Ana Gabriel. En Vivo
Ana Gabriel. Mi México
Ana Gabriel. Tierra De Nadie
Barry Manilow. Greatest Hits: The Platinum Collection
Britney Spears. Oops!... I Did It Again
Caifanes. El Nervio Del Volcán
Caifanes. El Silencio
Camila. Todo Cambio
Camilo Sesto. Más y Más
Celine Dion. All the Way... A Decade of Song
Chayanne. Atado a tu amor
Chayanne. Tiempo de vals
Cristian Castro. Lo Mejor De Mi
Emmanuel. Íntimamente
Enrique Guzmán. Serie De Colección 15 Auténticos Éxitos
Eros Ramazzotti. Donde hay música
Eros Ramazzotti. Eros
Eydie Gorme / Los Panchos. Eydie Gorme Canta En Español Con Los Panchos / Amor
Eydie Gorme / Los Panchos. Cuatro Vidas
Franco de Vita. Al norte del sur
Franco de Vita. En Vivo Marzo 16
Gipsy Kings. Gipsy Kings
Gloria Estefan. Éxitos De Gloria Estefan En Español
Gloria Estefan. Mi tierra
Gloria Trevi. Tu ángel de la guarda
Javier Solís. Fantasía Española De Agustín Lara Con Javier Solís
Javier Solís. Serie De Colección 15 Auténticos Éxitos
Javier Solís. Payaso
Joaquín Sabina. Física y Química
José Alfredo Jiménez. Serie De Colección 15 Auténticos Éxitos
José Alfredo Jiménez. 15 Éxitos Con El Mariachi Vargas De Tecalitlán
José José. 20 Triunfadoras De José José
José José. Secretos
José Luis Rodríguez. Dueño de nada
José Luis Rodríguez/ Los Panchos. Inolvidable
Juan Gabriel. 15 años, 15 baladas, 15 éxitos
Juan Gabriel. 15 años de éxitos rancheros
Juan Gabriel. Juan Gabriel Con El Mariachi Vargas De Tecalitlán
Juan Gabriel. Cosas de enamorados
Julieta Venegas. Si
Julio Iglesias. A México
Julio Iglesias. Hey!
Julio Iglesias. Raíces
Kalimba. Amar y Querer: Homenaje a las grandes canciones Vol. I
La Maldita Vecindad y los Hijos del 5º Patio. El Circo
La 5ª Estación. Flores de alquiler
La Sonora Santanera. Nuestro aniversario en voz de...
La Sonora Santanera. Serie de colección 15 auténticos éxitos
La Sonora Santanera / Sonia López. Canta Sonia López
La Sonora Santanera / Sonia López. Serie de colección 15 auténticos éxitos: Canta Sonia López
Leo Dan. Serie de colección 15 auténticos éxitos
Leonardo Favio. Los grandes éxitos de Leonardo Favio
Los Fabulosos Cadillacs. Vasos Vacíos
Los Teen Tops. Serie de colección 16 auténticos éxitos
Lucha Villa. Interpreta a Juan Gabriel con el Mariachi Arriba Juárez
Luis Cobos. Mexicano con la Orquesta Filarmónica Real
Mariah Carey. Mariah Carey
Mariah Carey. Music Box
Men at Work. Business as Usual
Michael Bolton. Timeless: the classics
Mocedades. 15 años de música
Mónica Naranjo. Mónica Naranjo
Neil Diamond. The Jazz Singer
OV7. CD 00
Pandora. En Carne Viva
Piero. Los grandes éxitos de Piero
Ray Conniff. Serie de Colección 15 Auténticos Éxitos
Ricardo Arjona. Animal Nocturno
Ricardo Arjona. Historias
Ricky Martin. La historia
Roberto Carlos. Roberto Carlos '88
Rocío Dúrcal. Rocío Dúrcal canta a Juan Gabriel volumen 6 con el Mariachi Arriba Juárez / Amor Eterno[3]
Rocío Dúrcal. Rocío Dúrcal sus 16 grandes éxitos
Rocío Dúrcal / Juan Gabriel. Frente A Frente Vol. I
Rocío Dúrcal / Juan Gabriel. Frente A Frente Vol. II
Santana. Serie De Colección 15 Auténticos Éxitos
Santana. Supernatural
Shakira. Donde Están Los Ladrones?
Shakira. Pies descalzos
Sin Bandera. Sin Bandera
Soda Stereo. La historia de Soda Stereo
Soda Stereo. Ruido blanco
System of a Down. Toxicity
Tania Libertad. Tania Libertad canta a José Alfredo Jiménez
Tania Libertad. Alfonsina Y El Mar
The Outfield. Play Deep / The Outfield[4]
Toto. Toto IV
Vicente Fernández. El Tahúr
Vicente Fernández. Serie de colección 15 grandes con el número 1
Vicente Fernández. Para Siempre
Vikki Carr. Serie de Colección 15 Auténticos Éxitos
Yanni. Live At The Acropolis With Royal Philharmonic Concert Orchestra
Yuridia. La Voz De Un Ángel
Zoe. Grandes Hits
RPO