Lo mejor de la música; 100 discos para la eternidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Qué escucharías si mañana fuera el fin del mundo? La disquera Sony Music Entertainment México se hizo esta misma pregunta y respondió con una compilación monumental: “Los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo”, una colección curada con lo más representativo de su catálogo musical.

Desde el pop latino de Alejandro Fernández hasta el rock contestatario de Soda Stereo, pasando por la sensibilidad de Juan Gabriel y la potencia vocal de Celine Dion, esta lista busca tocar las fibras de diferentes generaciones.