Entretenimiento

Lo mejor de la música; 100 discos para la eternidad

Una colección nostálgica para generaciones que crecieron con vinilos, casetes y CDs
Lo mejor de la música; 100 discos para la eternidad
Pixabay
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Qué escucharías si mañana fuera el fin del mundo? La disquera Sony Music Entertainment México se hizo esta misma pregunta y respondió con una compilación monumental: “Los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo”, una colección curada con lo más representativo de su catálogo musical.

Desde el pop latino de Alejandro Fernández hasta el rock contestatario de Soda Stereo, pasando por la sensibilidad de Juan Gabriel y la potencia vocal de Celine Dion, esta lista busca tocar las fibras de diferentes generaciones.

La colección incluye álbumes tan diversos como “Secretos” de José José, “Donde están los ladrones?” de Shakira, “Toxicity” de System of a Down o “El Circo” de La Maldita Vecindad, demostrando que el apocalipsis musical también puede tener matices, ritmo y emoción.

Los 100 discos seleccionados incluyen nombres emblemáticos como Ana Gabriel, Camilo Sesto, Rocío Dúrcal, Julieta Venegas, OV7, Luis Cobos, Eros Ramazzotti, The Outfield, Cri-Cri, Men at Work y hasta el inconfundible Yanni, en una muestra de que la música no tiene fronteras ni fecha de caducidad.

Los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo quedó integrada de la siguiente forma:

  1. Air Supply. Greatest Hits

  2. Alejandra Guzmán. La Guzmán

  3. Alejandro Fernández. De Noche: Clásicos A Mi Manera...

  4. Alejandro Fernández. Me Estoy Enamorando

  5. Alejandro Fernández. México-Madrid: En Directo Y Sin Escalas

  6. Alejandro Fernández. Que Seas Muy Feliz

  7. Ana Gabriel. En Vivo

  8. Ana Gabriel. Mi México

  9. Ana Gabriel. Tierra De Nadie

  10. Barry Manilow. Greatest Hits: The Platinum Collection

  11. Britney Spears. Oops!... I Did It Again

  12. Caifanes. El Nervio Del Volcán

  13. Caifanes. El Silencio

  14. Camila. Todo Cambio

  15. Camilo Sesto. Más y Más

  16. Celine Dion. All the Way... A Decade of Song

  17. Chayanne. Atado a tu amor

  18. Chayanne. Tiempo de vals

  19. Cristian Castro. Lo Mejor De Mi

  20. Emmanuel. Íntimamente

  21. Enrique Guzmán. Serie De Colección 15 Auténticos Éxitos

  22. Eros Ramazzotti. Donde hay música

  23. Eros Ramazzotti. Eros

  24. Eydie Gorme / Los Panchos. Eydie Gorme Canta En Español Con Los Panchos / Amor

  25. Eydie Gorme / Los Panchos. Cuatro Vidas

  26. Franco de Vita. Al norte del sur

  27. Franco de Vita. En Vivo Marzo 16

  28. Gipsy Kings. Gipsy Kings

  29. Gloria Estefan. Éxitos De Gloria Estefan En Español

  30. Gloria Estefan. Mi tierra

  31. Gloria Trevi. Tu ángel de la guarda

  32. Javier Solís. Fantasía Española De Agustín Lara Con Javier Solís

  33. Javier Solís. Serie De Colección 15 Auténticos Éxitos

  34. Javier Solís. Payaso

  35. Joaquín Sabina. Física y Química

  36. José Alfredo Jiménez. Serie De Colección 15 Auténticos Éxitos

  37. José Alfredo Jiménez. 15 Éxitos Con El Mariachi Vargas De Tecalitlán

  38. José José. 20 Triunfadoras De José José

  39. José José. Secretos

  40. José Luis Rodríguez. Dueño de nada

  41. José Luis Rodríguez/ Los Panchos. Inolvidable

  42. Juan Gabriel. 15 años, 15 baladas, 15 éxitos

  43. Juan Gabriel. 15 años de éxitos rancheros

  44. Juan Gabriel. Juan Gabriel Con El Mariachi Vargas De Tecalitlán

  45. Juan Gabriel. Cosas de enamorados

  46. Julieta Venegas. Si

  47. Julio Iglesias. A México

  48. Julio Iglesias. Hey!

  49. Julio Iglesias. Raíces

  50. Kalimba. Amar y Querer: Homenaje a las grandes canciones Vol. I

  51. La Maldita Vecindad y los Hijos del 5º Patio. El Circo

  52. La 5ª Estación. Flores de alquiler

  53. La Sonora Santanera. Nuestro aniversario en voz de...

  54. La Sonora Santanera. Serie de colección 15 auténticos éxitos

  55. La Sonora Santanera / Sonia López. Canta Sonia López

  56. La Sonora Santanera / Sonia López. Serie de colección 15 auténticos éxitos: Canta Sonia López

  57. Leo Dan. Serie de colección 15 auténticos éxitos

  58. Leonardo Favio. Los grandes éxitos de Leonardo Favio

  59. Los Fabulosos Cadillacs. Vasos Vacíos

  60. Los Teen Tops. Serie de colección 16 auténticos éxitos

  61. Lucha Villa. Interpreta a Juan Gabriel con el Mariachi Arriba Juárez

  62. Luis Cobos. Mexicano con la Orquesta Filarmónica Real

  63. Mariah Carey. Mariah Carey

  64. Mariah Carey. Music Box

  65. Men at Work. Business as Usual

  66. Michael Bolton. Timeless: the classics

  67. Mocedades. 15 años de música

  68. Mónica Naranjo. Mónica Naranjo

  69. Neil Diamond. The Jazz Singer

  70. OV7. CD 00

  71. Pandora. En Carne Viva

  72. Piero. Los grandes éxitos de Piero

  73. Ray Conniff. Serie de Colección 15 Auténticos Éxitos

  74. Ricardo Arjona. Animal Nocturno

  75. Ricardo Arjona. Historias

  76. Ricky Martin. La historia

  77. Roberto Carlos. Roberto Carlos '88

  78. Rocío Dúrcal. Rocío Dúrcal canta a Juan Gabriel volumen 6 con el Mariachi Arriba Juárez / Amor Eterno[3]​

  79. Rocío Dúrcal. Rocío Dúrcal sus 16 grandes éxitos

  80. Rocío Dúrcal / Juan Gabriel. Frente A Frente Vol. I

  81. Rocío Dúrcal / Juan Gabriel. Frente A Frente Vol. II

  82. Santana. Serie De Colección 15 Auténticos Éxitos

  83. Santana. Supernatural

  84. Shakira. Donde Están Los Ladrones?

  85. Shakira. Pies descalzos

  86. Sin Bandera. Sin Bandera

  87. Soda Stereo. La historia de Soda Stereo

  88. Soda Stereo. Ruido blanco

  89. System of a Down. Toxicity

  90. Tania Libertad. Tania Libertad canta a José Alfredo Jiménez

  91. Tania Libertad. Alfonsina Y El Mar

  92. The Outfield. Play Deep / The Outfield[4]​

  93. Toto. Toto IV

  94. Vicente Fernández. El Tahúr

  95. Vicente Fernández. Serie de colección 15 grandes con el número 1

  96. Vicente Fernández. Para Siempre

  97. Vikki Carr. Serie de Colección 15 Auténticos Éxitos

  98. Yanni. Live At The Acropolis With Royal Philharmonic Concert Orchestra

  99. Yuridia. La Voz De Un Ángel

  100. Zoe. Grandes Hits

Te puede interesar:
Sale preventa en Morelia para Taylor Swift ‘The Fate of Ophelia’ en cines
Lo mejor de la música; 100 discos para la eternidad

RPO

álbumes imprescindibles
discos esenciales

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com