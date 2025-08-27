Leonardo DiCaprio llegará a México con nueva película
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor Leonardo DiCaprio, ícono del cine contemporáneo, visitará la capital mexicana para presentar su más reciente película: Una batalla tras otra, dirigida por el multipremiado Paul Thomas Anderson.
La noticia fue confirmada por los organizadores del evento, quienes detallaron que la premiere tendrá lugar el próximo jueves 18 de septiembre a las 19:00 horas en Toreo Parque Central, donde decenas de fans podrán conocer en persona a DiCaprio y a parte del elenco, entre ellos Benicio Del Toro, Teyana Taylor y la actriz revelación Chase Infiniti.
La cinta cuenta la historia de Bob, un revolucionario fracasado que vive oculto junto a su hija Willa. Cuando ella desaparece tras la reaparición de un enemigo del pasado, Bob se lanza a una carrera contrarreloj que lo obligará a enfrentar las decisiones de su vida.
El filme se presenta como un thriller de alta intensidad, cargado de emoción, traición y lazos familiares, con escenas que prometen ser una descarga constante de adrenalina.
Además de lo cinematográfico, el evento destaca por el valor histórico de la colaboración: esta es la primera vez que DiCaprio trabaja con Anderson, luego de haber rechazado Boogie Nights, una decisión que, según el propio actor, lamentó durante años.
RPO