Leonardo DiCaprio llegará a México con nueva película

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor Leonardo DiCaprio, ícono del cine contemporáneo, visitará la capital mexicana para presentar su más reciente película: Una batalla tras otra, dirigida por el multipremiado Paul Thomas Anderson.

La noticia fue confirmada por los organizadores del evento, quienes detallaron que la premiere tendrá lugar el próximo jueves 18 de septiembre a las 19:00 horas en Toreo Parque Central, donde decenas de fans podrán conocer en persona a DiCaprio y a parte del elenco, entre ellos Benicio Del Toro, Teyana Taylor y la actriz revelación Chase Infiniti.