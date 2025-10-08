La Granja VIP, sin "baquetones" y "chanchullos": Adal Ramones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A unos días del estreno de La Granja VIP, el reconocido conductor Adal Ramones encendió las redes sociales al lanzar críticas indirectas pero contundentes contra La Casa de los Famosos México, asegurando que su nuevo proyecto está libre de “baquetones” y “chanchullos”.
Durante una rueda de prensa ofrecida a medios de comunicación, Ramones subrayó que este nuevo reality show “no admite mano negra” y se aleja por completo de los formatos donde —dijo— algunos participantes se la pasan descansando más que compitiendo.
La declaración fue interpretada como una referencia directa a La Casa de los Famosos México, producción de Televisa que concluyó el pasado 5 de octubre entre controversias sobre presunto fraude en sus votaciones y favoritismos en pantalla.
El programa, que se estrenará este domingo 12 de octubre, propone un formato donde las celebridades deberán ganarse su comida y comodidad a través del trabajo. Cada semana se designará a un capataz con ciertos beneficios, mientras que el resto enfrentará retos físicos para evitar dormir en el granero.
El elenco confirmado de La Granja VIP incluye a:
Alfredo Adame
Jawy
Kim Shantal
Sandra Itzel
Alberto del Río
Cesar Doroteo
Manola Diez
Kike Mayogoitia
Carolina Ross
Lis Vega
Omar Gil Omahi
Todos ellos estarán bajo la mirada constante de las cámaras y del público mexicano, que seguirá cada uno de sus movimientos en tiempo real.
