La Granja VIP, sin "baquetones" y "chanchullos": Adal Ramones

Adal Ramones asegura que el reality será transparente y exigente
“Aquí no hay mano negra”, advirtió el conductor sobre el formato
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A unos días del estreno de La Granja VIP, el reconocido conductor Adal Ramones encendió las redes sociales al lanzar críticas indirectas pero contundentes contra La Casa de los Famosos México, asegurando que su nuevo proyecto está libre de “baquetones” y “chanchullos”.

Durante una rueda de prensa ofrecida a medios de comunicación, Ramones subrayó que este nuevo reality show “no admite mano negra” y se aleja por completo de los formatos donde —dijo— algunos participantes se la pasan descansando más que compitiendo.

“Tú lo vas a ver 24/7 y además vas a ver quién trabaja o no trabaja. Es muy distinto a estar de baquetón en un camastro”
La declaración fue interpretada como una referencia directa a La Casa de los Famosos México, producción de Televisa que concluyó el pasado 5 de octubre entre controversias sobre presunto fraude en sus votaciones y favoritismos en pantalla.

¿Qué es La Granja VIP?

El programa, que se estrenará este domingo 12 de octubre, propone un formato donde las celebridades deberán ganarse su comida y comodidad a través del trabajo. Cada semana se designará a un capataz con ciertos beneficios, mientras que el resto enfrentará retos físicos para evitar dormir en el granero.

La audiencia será parte activa del programa, al tener el poder de salvar o eliminar participantes mediante votaciones.

El elenco confirmado de La Granja VIP incluye a:

  • Alfredo Adame

  • Jawy

  • Kim Shantal

  • Sandra Itzel

  • Alberto del Río

  • Cesar Doroteo

  • Manola Diez

  • Kike Mayogoitia

  • Carolina Ross

  • Lis Vega

  • Omar Gil Omahi

Todos ellos estarán bajo la mirada constante de las cámaras y del público mexicano, que seguirá cada uno de sus movimientos en tiempo real.

