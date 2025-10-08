La Granja VIP, sin "baquetones" y "chanchullos": Adal Ramones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A unos días del estreno de La Granja VIP, el reconocido conductor Adal Ramones encendió las redes sociales al lanzar críticas indirectas pero contundentes contra La Casa de los Famosos México, asegurando que su nuevo proyecto está libre de “baquetones” y “chanchullos”.

Durante una rueda de prensa ofrecida a medios de comunicación, Ramones subrayó que este nuevo reality show “no admite mano negra” y se aleja por completo de los formatos donde —dijo— algunos participantes se la pasan descansando más que compitiendo.