De favorito a villano; Sergio Mayer Mori cae en La Granja VIP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que comenzó como una racha triunfal y viral para Sergio Mayer Mori en el reality La Granja VIP, de TV Azteca, parece haberse convertido en una caída libre mediática. En solo una semana, pasó de ser el favorito indiscutible a uno de los participantes menos queridos por el público.
Durante su primera semana en el programa, Mayer Mori —hijo del actor y político Sergio Mayer— se posicionó como el capataz del programa y generó gran expectativa. Sus videos circularon ampliamente en redes sociales, lo que lo llevó incluso a convertirse en tendencia.
En redes sociales, usuarios comenzaron a criticar su actitud dentro del show: “hipócrita”, “prepotente”, “doble cara” y “se le subió la fama” son algunas de las frases más repetidas en los comentarios.
Aunque Mayer Mori fue el primero en tomar un rol de liderazgo, su estilo de mando ha sido percibido como arrogante por una audiencia cada vez más exigente, que valora la autenticidad y la honestidad como atributos principales para un ganador.
Mientras tanto, otros granjeros —hasta ahora más reservados— han ganado terreno en la preferencia del público. La narrativa parece estar virando: de la figura del famoso carismático al concursante empático y coherente.
RPO