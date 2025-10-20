De favorito a villano; Sergio Mayer Mori cae en La Granja VIP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que comenzó como una racha triunfal y viral para Sergio Mayer Mori en el reality La Granja VIP, de TV Azteca, parece haberse convertido en una caída libre mediática. En solo una semana, pasó de ser el favorito indiscutible a uno de los participantes menos queridos por el público.

Durante su primera semana en el programa, Mayer Mori —hijo del actor y político Sergio Mayer— se posicionó como el capataz del programa y generó gran expectativa. Sus videos circularon ampliamente en redes sociales, lo que lo llevó incluso a convertirse en tendencia.