La Cotorrisa lanzarán su propia línea de chocolates

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dúo más irreverente del podcasting en México, Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, creadores del popular programa La Cotorrisa , han dado un inesperado giro empresarial: anunciaron el lanzamiento de su propia línea de chocolates . Aunque todavía no se conocen muchos detalles, la noticia ya desató curiosidad (y antojo) entre sus millones de seguidores.

La información fue confirmada por los propios comediantes a través de sus redes sociales, donde compartieron imágenes y algunos detalles sobre el producto. De momento, se sabe que habrá dos versiones: ambas barras de 60 gramos de chocolate con leche. Una estará rellena con una base también láctea, mientras que la otra será la presentación clásica. Lo que sí tienen en común es que ambas ostentan los tres conocidos sellos negros de advertencia: Exceso de Calorías, Exceso de Azúcares y Exceso de Grasas Saturadas.