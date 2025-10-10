La Chilindrina rejuvenece gracias a “La Sustancia”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Te imaginas a “La Chilindrina” rejuvenecida? Pues eso es justo lo que ocurrió gracias al poder de “La Sustancia”, la terrorífica fórmula que cautivó al público el año pasado… y que ahora tiene un toque mexicano.

María Antonieta de las Nieves y Paola Montes de Oca, actrices que han dado vida a “La Chilindrina” en distintas etapas, protagonizaron una parodia nostálgica, divertida y muy creativa inspirada en la película “La Sustancia”, dirigida por Coralie Fargeat y recientemente disponible en HBO Max.

La idea surgió a raíz de la grabación de “Chespirito: Sin Querer Queriendo”, cuando varias fotos de María Antonieta y Paola juntas se volvieron virales en redes sociales. Su parecido era tan impresionante que varios usuarios comenzaron a compararlas con las protagonistas de “La Sustancia”.