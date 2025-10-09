Pluribus: La nueva locura del creador de Breaking Bad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El creador detrás de algunos de los personajes más complejos y memorables de la televisión regresa con una propuesta que ya está dando de qué hablar. Vince Gilligan, mente detrás de Breaking Bad y Better Call Saul, prepara su esperado regreso con Pluribus, una serie original de AppleTV+ que verá la luz el próximo 7 de noviembre.

En un avance que ha sido calificado como inquietante y enigmático, la serie plantea una premisa que parece extraída de un universo paralelo: “la persona más miserable de la Tierra debe salvar al mundo… de la felicidad”. Una frase que, por sí sola, abre un abanico de interpretaciones filosóficas y narrativas.

La serie es una mezcla de géneros donde la ciencia ficción sirve como excusa para explorar la naturaleza humana de formas inesperadas. Aunque aún no se conocen detalles precisos del argumento, el tono recuerda a la clásica serie La dimensión desconocida, donde cada episodio era un espejo distorsionado —pero revelador— de la sociedad.

Durante meses, el proyecto fue conocido bajo el nombre Wycaro 339, en lo que parece haber sido una jugada deliberada para mantener el suspenso. Apenas el pasado 25 de julio se reveló que Pluribus es el título definitivo, acompañado de un teaser visual que sugiere una atmósfera entre lo distópico y lo psicológico.