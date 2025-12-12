La élite del freestyle toma la Arena CDMX esta noche

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hoy, los focos del mundo del freestyle se encienden desde la Ciudad de México, donde se celebrará la tercera jornada de la Freestyle Master Series (FMS) World Series, un evento que promete hacer historia en la cultura urbana global. Las batallas se llevarán a cabo en la imponente Arena CDMX y la transmisión será en directo a partir de las 19:00 horas a través del canal oficial de Urban Roosters.

La jornada contará con enfrentamientos que cruzan fronteras y estilos. Destacan las participaciones de Jony B., Aczino y Azuky, tres representantes mexicanos que buscarán dejar el nombre del país en lo más alto, enfrentando a gigantes del freestyle internacional como Chuty, Gazir, Teorema y Lokillo.