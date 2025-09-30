¿Juan Gabriel vive? Video en París desata teorías

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video grabado en una cafetería en París ha reavivado una de las teorías más persistentes en la cultura pop mexicana: la supuesta simulación de la muerte de Juan Gabriel. La grabación muestra a un hombre con asombroso parecido al Divo de Juárez, lo que ha desatado una ola de especulaciones en redes sociales.

El clip fue difundido justo a pocos días del estreno de la serie de Netflix “Debo, Quiero y Puedo”, una producción que promete revelar aspectos inéditos de la vida y legado de Juan Gabriel. La coincidencia temporal con este lanzamiento ha alimentado aún más los rumores sobre una posible reaparición del cantante.

La grabación muestra a un hombre de cabello largo y canoso, con una vistosa chamarra naranja y bufanda azul, conversando en una terraza parisina. El sujeto no parece percatarse de que está siendo filmado, mientras charla animadamente con las personas que lo acompañan.