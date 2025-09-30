¿Juan Gabriel vive? Video en París desata teorías

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video grabado en una cafetería en París ha reavivado una de las teorías más persistentes en la cultura pop mexicana: la supuesta simulación de la muerte de Juan Gabriel. La grabación muestra a un hombre con asombroso parecido al Divo de Juárez, lo que ha desatado una ola de especulaciones en redes sociales.
El clip fue difundido justo a pocos días del estreno de la serie de Netflix “Debo, Quiero y Puedo”, una producción que promete revelar aspectos inéditos de la vida y legado de Juan Gabriel. La coincidencia temporal con este lanzamiento ha alimentado aún más los rumores sobre una posible reaparición del cantante.
La grabación muestra a un hombre de cabello largo y canoso, con una vistosa chamarra naranja y bufanda azul, conversando en una terraza parisina. El sujeto no parece percatarse de que está siendo filmado, mientras charla animadamente con las personas que lo acompañan.
Juan Gabriel falleció el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, dejando un vacío irremplazable en la música mexicana. Su talento vocal, sus composiciones inolvidables y su personalidad carismática lo convirtieron en una figura irrepetible. No es la primera vez que su figura alimenta mitos urbanos: desde aquel año, cada aparición de un “doble” o figura similar genera teorías conspirativas entre sus seguidores.
Aunque no hay pruebas que respalden que el hombre del video sea realmente el intérprete de “Querida”, la viralización del clip ha servido como recordatorio del cariño y el misterio que siguen envolviendo al artista michoacano.
