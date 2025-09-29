¡Transformers en vivo! Optimus Prime aparece en concierto de Linkin Park

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En uno de los momentos más llamativos de un reciente concierto de Linkin Park, un fan disfrazado de Optimus Prime fue levantado entre la multitud justo cuando la banda interpretaba What I’ve Done, tema que se convirtió en el himno principal de la primera película de Transformers (2007).

El instante desató euforia entre los asistentes, quienes corearon el clásico de la agrupación estadounidense mientras celebraban la ocurrencia del seguidor caracterizado como el líder de los Autobots.

El video del suceso comenzó a circular en redes sociales, donde miles de usuarios lo calificaron como “pura nostalgia de Transformers en vivo”.