Jeremy Allen White revive a Springsteen en biopic vibrante

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Jeremy Allen White se calza las botas de rock para encarnar al legendario Bruce Springsteen en Deliver Me From Nowhere, una cinta que promete no solo emocionar a los fanáticos del rock, sino también convertirse en un fenómeno cinematográfico cuando llegue a los cines en octubre.

En un nuevo adelanto publicado por 20th Century Studios, White interpreta “Born To Run”, el himno que catapultó a Springsteen a la historia de la música. El breve clip recrea un concierto de 1981 en el Riverfront Coliseum de Cincinnati —hoy Heritage Bank Center—, donde el actor no solo emula la voz del músico, sino que calca sus movimientos y gestualidad con precisión escalofriante.

Dirigida por Scott Cooper y basada en el libro de Warren Zanes, la película se sumerge en la creación de Nebraska (1982), uno de los álbumes más introspectivos del artista estadounidense. El filme fue presentado en el Festival de Telluride, donde la crítica no escatimó elogios para White, conocido por su papel en la aclamada serie El Oso.

Junto a él actúan Jeremy Strong como Jon Landau, el histórico productor de Springsteen; Odessa Young, Stephen Graham, Paul Walter Hauser y Marc Maron.