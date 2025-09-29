¡ParaNorman regresa a los cines en 3D remasterizado este octubre!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El clásico animado ParaNorman regresará a la pantalla grande en una versión remasterizada en 3D este octubre de 2025.

La cinta, conocida por su mezcla de humor, misterio y animación stop-motion, llegará acompañada de un nuevo cortometraje exclusivo titulado ParaNorman: The Thrifting, protagonizado por Finn Wolfhard y Anna Kendrick.

El anuncio fue realizado por LAIKA Studios a través de sus redes sociales, donde invitan al público a registrarse en paranorman.com para tener acceso anticipado a la preventa de boletos, que comenzará el viernes 12 de septiembre.