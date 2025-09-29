¡ParaNorman regresa a los cines en 3D remasterizado este octubre!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El clásico animado ParaNorman regresará a la pantalla grande en una versión remasterizada en 3D este octubre de 2025.
La cinta, conocida por su mezcla de humor, misterio y animación stop-motion, llegará acompañada de un nuevo cortometraje exclusivo titulado ParaNorman: The Thrifting, protagonizado por Finn Wolfhard y Anna Kendrick.
El anuncio fue realizado por LAIKA Studios a través de sus redes sociales, donde invitan al público a registrarse en paranorman.com para tener acceso anticipado a la preventa de boletos, que comenzará el viernes 12 de septiembre.
Este relanzamiento se da tras el exitoso reestreno de Coraline en 2024 con motivo de su 15º aniversario, el cual logró agotar entradas en múltiples salas de cine en Estados Unidos y otras regiones, lo que confirma el interés del público por los clásicos de LAIKA en formato renovado. La estrategia busca atraer tanto a nuevas generaciones como a quienes disfrutaron de estas producciones en su estreno original.
Con mejoras visuales en 3D y contenido adicional, ParaNorman promete una experiencia más envolvente. La película sigue a Norman, un niño con la habilidad de comunicarse con fantasmas, quien debe salvar a su pueblo de una antigua maldición.
SHA