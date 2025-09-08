Ivonne Montero presume nuevo romance con policía 11 años menor

En la grabación también aparecen escenas de la pareja compartiendo besos, abrazos y mensajes de cariño. “¡Te amo, mi amor!”, escribió Montero, quien luce plena y sonriente en esta nueva etapa.

La actriz permanecía soltera desde 2017, tras su fallida relación con Pascacio López, y en los últimos años se había mantenido enfocada en su hija Antonella y en su carrera artística.

En su vida personal también marcó un antes y un después su relación con el cantante venezolano Fabio Melanitto, exintegrante del grupo juvenil UFF!, con quien estuvo casada entre 2011 y 2013 y tuvo a su hija. Melanitto fue asesinado en 2018 en la Ciudad de México, hecho que significó un duro golpe para la actriz, quien en varias ocasiones habló del profundo dolor que le dejó esa pérdida.