Influencer que se abalanzó a Ariana Grande enfrenta 3 meses de cárcel

Se trata de Johnson Wen, influencer australiano de 26 años conocido como Pyjama Man
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que parecía un encuentro glamuroso con fans durante la premier de Wicked en Singapur terminó en un momento de tensión para la cantante Ariana Grande. El responsable: Johnson Wen, influencer australiano de 26 años conocido como Pyjama Man, quien se abalanzó inesperadamente sobre la artista en plena alfombra amarilla.

Las autoridades de Singapur lo detuvieron en el lugar y lo liberaron una hora después, aunque permanece bajo investigación. Wen fue acusado formalmente por alterar el orden público, un delito que en ese país puede costarle hasta 3 meses en prisión o una multa de 2 mil dólares singapurenses (aproximadamente 28 mil 200 pesos mexicanos).

La estricta política de Singapur respecto al orden público no deja espacio para el fanatismo desmedido. El propio Wen ha declarado su intención de declararse culpable, lo que podría influir en la sentencia que se conocerá en los próximos días.

Wen no es ajeno a este tipo de acciones. Su canal de contenido está repleto de videos donde se cuela en eventos de alto perfil o incluso sube al escenario con artistas como Katy Perry, The Weeknd o The Chainsmokers. Siempre con una sonrisa y brazos abiertos, asegura que sus intenciones son “dar amor”, aunque las celebridades —y ahora la ley— parecen no compartir ese entusiasmo.

