Influencer que se abalanzó a Ariana Grande enfrenta 3 meses de cárcel

La estricta política de Singapur respecto al orden público no deja espacio para el fanatismo desmedido. El propio Wen ha declarado su intención de declararse culpable, lo que podría influir en la sentencia que se conocerá en los próximos días.

Wen no es ajeno a este tipo de acciones. Su canal de contenido está repleto de videos donde se cuela en eventos de alto perfil o incluso sube al escenario con artistas como Katy Perry, The Weeknd o The Chainsmokers. Siempre con una sonrisa y brazos abiertos, asegura que sus intenciones son “dar amor”, aunque las celebridades —y ahora la ley— parecen no compartir ese entusiasmo.