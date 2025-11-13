Caos en la premiere de Wicked: fan se lanza hacia Ariana Grande y Cynthia Erivo reacciona [Video]

El individuo fue rápidamente contenido por elementos de seguridad del recinto y retirado del lugar. Medios locales reportaron que fue detenido por las autoridades, aunque hasta el momento no se han dado a conocer cargos formales. Ariana Grande no resultó herida y permaneció en el evento tras el susto, mientras que su equipo evitó hacer declaraciones a profundidad.

Fans y usuarios en redes sociales han elogiado la rápida reacción de Erivo, calificándola como un acto de compañerismo y valentía. También se ha reavivado el debate sobre la seguridad en eventos públicos de alto perfil, especialmente en estrenos con figuras internacionales. Por su parte, la producción de Wicked no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente.