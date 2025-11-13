Caos en la premiere de Wicked: fan se lanza hacia Ariana Grande y Cynthia Erivo reacciona [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un fan irrumpió en la alfombra amarilla del estreno de Wicked: For Good en Singapur, acercándose de forma inesperada a la cantante y actriz Ariana Grande. El incidente ocurrió este jueves en Universal Studios Singapore, donde se celebró la premiere asiática de la película basada en el popular musical de Broadway.
El momento fue captado por múltiples medios y asistentes al evento, quienes compartieron videos en redes sociales. En las imágenes se observa al fan atravesando la barricada de seguridad mientras Grande posaba para las cámaras. Antes de que la situación escalara, la actriz Cynthia Erivo —quien interpreta a Elphaba en la cinta— intervino físicamente para bloquear al sujeto y alejarlo de su compañera.
El individuo fue rápidamente contenido por elementos de seguridad del recinto y retirado del lugar. Medios locales reportaron que fue detenido por las autoridades, aunque hasta el momento no se han dado a conocer cargos formales. Ariana Grande no resultó herida y permaneció en el evento tras el susto, mientras que su equipo evitó hacer declaraciones a profundidad.
Fans y usuarios en redes sociales han elogiado la rápida reacción de Erivo, calificándola como un acto de compañerismo y valentía. También se ha reavivado el debate sobre la seguridad en eventos públicos de alto perfil, especialmente en estrenos con figuras internacionales. Por su parte, la producción de Wicked no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente.
Wicked: For Good es la segunda parte del aclamado musical Wicked. La cinta es protagonizada por Ariana Grande (Glinda) y Cynthia Erivo (Elphaba), y se espera su estreno internacional la próxima semana.
rmr