¡Histórico! 31 Minutos supera récord de Billie Eilish con su Tiny Desk

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La sesión Tiny Desk Concert de 31 Minutos hizo historia al superar el récord de Billie Eilish, logrando más de un millón de reproducciones en YouTube en menos de 12 horas desde su estreno este lunes.

La presentación formó parte del “Mes de la Música Latina” de NPR Music y rápidamente se viralizó, alcanzando 1.1 millones de vistas en apenas medio día.