¡Histórico! 31 Minutos supera récord de Billie Eilish con su Tiny Desk

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La sesión Tiny Desk Concert de 31 Minutos hizo historia al superar el récord de Billie Eilish, logrando más de un millón de reproducciones en YouTube en menos de 12 horas desde su estreno este lunes.
La presentación formó parte del “Mes de la Música Latina” de NPR Music y rápidamente se viralizó, alcanzando 1.1 millones de vistas en apenas medio día.
Con su característico humor y mensajes llenos de nostalgia, la banda de títeres chilena ofreció un repertorio que incluyó temas clásicos como “Bailan sin Cesar” y “Calurosa Navidad”, acompañados por una impecable producción musical y visual.
“@31minutos supera el millón de visitas en su #TinyDeskConcert antes de las 12 horas desde su publicación. Según nuestros informantes, solo @billieeilish ha conseguido una cifra similar en su primer día al aire”, compartió la cuenta oficial del programa.
La sesión fue vista por seguidores de distintas generaciones en Chile, Latinoamérica y Estados Unidos, consolidando a 31 Minutos como uno de los proyectos más queridos y trascendentes del habla hispana.
Desde su debut en 2003, el grupo ha trascendido pantallas, escenarios y fronteras con una propuesta que mezcla sátira, música y crítica social, logrando conectar con niños y adultos por igual.
BCT