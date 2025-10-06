31 Minutos brilla en NPR Tiny Desk

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La irreverente banda de títeres chilena 31 Minutos hizo historia al protagonizar un nuevo episodio de Tiny Desk Concerts.
“Soy Tulio Triviño y esta es la primera vez en Washington de 31 minutos, que es exactamente el tiempo en que expiran nuestras visas de trabajo”, abrió con humor el conductor ficticio más famoso de Latinoamérica, en clara alusión a las tensiones migratorias en Estados Unidos.
Lejos de ser un programa infantil común, 31 Minutos ha logrado lo que pocos: mantenerse vigente durante más de dos décadas con una mezcla única de sátira, música, noticias absurdas y comentarios sociales que han calado hondo en varias generaciones de América Latina, especialmente en México, donde su popularidad es innegable.
La presentación mantuvo la esencia del programa: canciones con mensajes profundos disfrazados de humor, personajes entrañables y una producción impecable que incluyó a más de 15 personas entre músicos, titiriteros y creativos.
Desde su nacimiento en la televisión chilena en 2003, 31 Minutos ha trascendido pantallas. En 2005, dio el salto al cine con una exitosa película, y más adelante se convirtió en una compañía en vivo que ha girado por toda Latinoamérica.
La conexión de 31 Minutos con el público mexicano no es menor: sus espectáculos han sido aclamados en diferentes escenarios del país, y su influencia cultural entre niños y adultos ha dejado huella, incluso en festivales y proyectos escolares.
RPO