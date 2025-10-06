31 Minutos brilla en NPR Tiny Desk

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La irreverente banda de títeres chilena 31 Minutos hizo historia al protagonizar un nuevo episodio de Tiny Desk Concerts.

“Soy Tulio Triviño y esta es la primera vez en Washington de 31 minutos, que es exactamente el tiempo en que expiran nuestras visas de trabajo”, abrió con humor el conductor ficticio más famoso de Latinoamérica, en clara alusión a las tensiones migratorias en Estados Unidos.

Lejos de ser un programa infantil común, 31 Minutos ha logrado lo que pocos: mantenerse vigente durante más de dos décadas con una mezcla única de sátira, música, noticias absurdas y comentarios sociales que han calado hondo en varias generaciones de América Latina, especialmente en México, donde su popularidad es innegable.