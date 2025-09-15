Histórica venta: arte original de Batman supera los 11 mdd

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una página original del cómic Batman: Arkham Asylum: Una Casa Seria en la Tierra Seria se convirtió en una de las piezas de arte gráfico más caras jamás vendidas, al alcanzar la cifra de 11 millones 673 mil 864 dólares en una subasta realizada por Heritage Auctions.

La pieza, creada por el reconocido artista británico Dave McKean en 1989, corresponde a la página 31 de la novela gráfica escrita por Grant Morrison y es considerada un punto de inflexión en la representación oscura y psicológica del Caballero de la Noche.

En la obra se aprecia un inquietante rostro del Joker, grotescamente deformado, mientras lanza la frase “¿No soy lo suficientemente bueno para comer?”. En contraste, un sombrío Batman aparece entre árboles retorcidos respondiendo con un desafiante “¡Aquí estoy, Joker!”. Esta escena, cargada de simbolismo y tensión narrativa, resume la dualidad entre caos y orden que caracteriza a los dos personajes más icónicos de DC Comics.

La página nunca antes había salido a la venta, pues permaneció en la colección personal de McKean durante más de tres décadas. Fue exhibida en retrospectivas del autor en Reino Unido y Europa, además de ser destacada en el libro La Historia Completa de Batman de Les Daniels.

Realizada con acrílico, tinta, pastel al óleo y collage fotográfico, la obra se extiende en un área de 35.5 x 55.8 cm y se conserva en excelente estado, enmarcada y firmada por el propio McKean.

Más allá de su valor material, críticos y coleccionistas coinciden en que esta pieza marcó una época. Junto con títulos como Watchmen de Alan Moore y The Dark Knight Returns de Frank Miller, Arkham Asylum abrió paso a una narrativa madura que transformó para siempre el cómic como forma de arte y vehículo de análisis social.