Cinemex lanza palomera y vasos coleccionables de Chainsaw Man: Arco de Reze

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La espera terminó para los fanáticos del anime en México, pues Cinemex presentó los vasos y la palomera 3D edición especial de Chainsaw Man: Arco de Reze, película que llegará a salas nacionales el próximo 23 de octubre.

El anuncio se realizó este sábado 13 de septiembre a través de redes sociales, donde la cadena sorprendió con un mensaje dirigido a los seguidores de la saga: “¡Atención fans de #ChainsawMan! Algo sangriento y épico está por llegar a Cinemex”.

La pieza más llamativa es la palomera 3D inspirada en Pochita, el entrañable demonio motosierra. El diseño muestra al personaje con acabados en relieve y pintura brillante, simulando al perro rechoncho con sierra eléctrica en la cabeza.

En cuanto a los vasos, se lanzaron cuatro diseños distintos:

Pochita con una flor en el hocico .

Denji en su forma demoníaca .

Denji y Reze transformados en demonios motosierra y bomba .

Aki Hayakawa, uno de los personajes favoritos del manga y anime.

Hasta el momento, Cinemex no ha revelado el costo ni la distribución de los coleccionables, aunque usuarios en redes especulan que podrían venderse únicamente en sucursales de la Ciudad de México.

De acuerdo con experiencias anteriores, los vasos coleccionables podrían costar entre 250 y 320 pesos, mientras que la palomera de Pochita rondaría los 529 pesos en combo especial.

La película Chainsaw Man: Arco de Reze, inspirada en la obra del mangaka Tatsuki Fujimoto y producida por el estudio MAPPA, se estrenará en Cinemex y otras cadenas de cine en México el próximo 23 de octubre de 2025.

La cinta adaptará uno de los arcos más esperados del manga, en el que se introduce al personaje de Reze, también conocida como la “Chica Bomba”.

