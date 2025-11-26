Hijo de Chayanne, Lorenzo Figueroa, entra a Exatlón EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La competencia deportiva más intensa de la televisión hispana regresa este 2 de diciembre a las 6:00 p.m. (hora México) por Telemundo, y lo hace con nuevos rostros dispuestos a dejarlo todo en las arenas de Exatlón Estados Unidos, que arriba a su décima temporada.
La producción ha confirmado la llegada de nuevos atletas que se unirán a los ya establecidos equipos Rojo y Azul, alcanzando un total de 20 participantes que competirán por el codiciado premio de 200 mil dólares: 100 mil para un hombre y 100 mil para una mujer.
Entre los nombres que más han llamado la atención se encuentra el de Lorenzo Figueroa, hijo del reconocido cantante puertorriqueño Chayanne.
Lorenzo, nacido en Miami, Florida, es un apasionado del deporte, especialmente del baloncesto, disciplina en la que compitió a nivel universitario antes de emprender un negocio propio de ropa.
Figueroa ha declarado que llega a Exatlón con la intención de salir de su zona de confort y demostrar su determinación y fortaleza física, en un entorno donde el rendimiento deportivo y la resistencia emocional serán puestos a prueba en cada circuito.
La conducción estará nuevamente a cargo de Frederik Oldenburg, quien ha acompañado este formato desde temporadas anteriores y promete una edición llena de retos sin precedentes y emociones intensas, fiel al espíritu del reality que ha logrado mantenerse como uno de los más longevos en la televisión hispana.
RYE-