Hijo de Chayanne, Lorenzo Figueroa, entra a Exatlón EU

Entre los nombres que más han llamado la atención se encuentra el de Lorenzo Figueroa, hijo del reconocido cantante puertorriqueño Chayanne.

Lorenzo, nacido en Miami, Florida, es un apasionado del deporte, especialmente del baloncesto, disciplina en la que compitió a nivel universitario antes de emprender un negocio propio de ropa.

Figueroa ha declarado que llega a Exatlón con la intención de salir de su zona de confort y demostrar su determinación y fortaleza física, en un entorno donde el rendimiento deportivo y la resistencia emocional serán puestos a prueba en cada circuito.

La conducción estará nuevamente a cargo de Frederik Oldenburg, quien ha acompañado este formato desde temporadas anteriores y promete una edición llena de retos sin precedentes y emociones intensas, fiel al espíritu del reality que ha logrado mantenerse como uno de los más longevos en la televisión hispana.

