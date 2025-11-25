VIDEO: Modelo de OF Victoria Demoore no teme a la angina de pecho y pasea así en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La influencer y modelo de OnlyFans, Victoria Demoore, fue captada este fin de semana paseando por el primer cuadro de la ciudad de Morelia, donde radica, y su presencia no pasó desapercibida entre transeúntes y seguidores.

Vestida con un llamativo atuendo, la joven fue reconocida frente a la catedral de Morelia, donde una persona le preguntó si era ella quien aparece en los videos que circulan en redes sociales.

Demoore respondió afirmativamente, haciendo una señal de silencio con la palabra "shhh".

El video de su paseo por la Morelia suma más de 12 mil reacciones, y contando.

La creadora, que suma más de un millón de seguidores entre sus distintas plataformas digitales, también compartió imágenes de su visita a Quiroga, Michoacán, y una posterior parada en el estado de Guanajuato, según publicaciones en sus redes.

El breve recorrido de Victoria Demoore por la capital michoacana ha generado conversación en plataformas como Facebook e Instagram, donde sus videos suelen alcanzar alta viralidad.