Hermana de Gala Montes termina en El Torito

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La influencer conocida como La Beba Montes, hermana de la actriz y cantante Gala Montes, fue detenida durante una inspección de alcoholímetro en las inmediaciones del Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México.

La joven fue remitida al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, mejor conocido como El Torito, tras detectarse un elevado nivel de alcohol en su organismo.

Horas después se compartió un video en el que se observa a una mujer con pants color rosa salir del centro de detención y dirigirse hacia otra mujer que la esperaba para abrazarla. Se trata del momento exacto en que Beba Montes fue liberada.