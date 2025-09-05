Gloria Trevi recibe el Premio Leyenda de la Herencia Hispana 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche del pasado 5 de septiembre, el histórico Warner Theater en la capital de Estados Unidos fue el escenario donde Gloria Trevi se consagró como una leyenda viva de la música en español, al recibir el Premio Leyenda de la Herencia Hispana 2025.

El evento, organizado por la Hispanic Heritage Foundation, reconoció no solo la trayectoria artística de la cantante mexicana, sino también su impacto cultural en las comunidades latinas de todo el continente.

Durante la ceremonia, presentada por la actriz Gina Torres, también fueron homenajeados otras figuras influyentes como Cheech Marin, Félix Contreras, Julissa Prado y Rauw Alejandro.

Previo a recibir el galardón, Trevi ofreció una interpretación que emocionó al público con temas icónicos como “El Recuento de los Daños”, “Con los Ojos Cerrados” y “No Querías Lastimarme”, provocando una ovación de pie que duró varios minutos.