Gloria Trevi recibe el Premio Leyenda de la Herencia Hispana 2025

Su emotivo discurso tocó temas de unidad, esperanza y orgullo latino
La cantante mexicana fue ovacionada en el Warner Theater de Washington D.C.
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche del pasado 5 de septiembre, el histórico Warner Theater en la capital de Estados Unidos fue el escenario donde Gloria Trevi se consagró como una leyenda viva de la música en español, al recibir el Premio Leyenda de la Herencia Hispana 2025.

El evento, organizado por la Hispanic Heritage Foundation, reconoció no solo la trayectoria artística de la cantante mexicana, sino también su impacto cultural en las comunidades latinas de todo el continente.

Durante la ceremonia, presentada por la actriz Gina Torres, también fueron homenajeados otras figuras influyentes como Cheech Marin, Félix Contreras, Julissa Prado y Rauw Alejandro.

Previo a recibir el galardón, Trevi ofreció una interpretación que emocionó al público con temas icónicos como “El Recuento de los Daños”, “Con los Ojos Cerrados” y “No Querías Lastimarme”, provocando una ovación de pie que duró varios minutos.

Con visible emoción, Trevi ofreció un mensaje cargado de esperanza y gratitud:

“Gracias primero a Dios y de ahí la lista es tan larga… porque para empezar, este reconocimiento no existiría sin la comunidad latina que trabaja y lucha incansablemente por sus sueños”
expresó desde el escenario

Más adelante, añadió que el premio toma “más valor que nunca ahora, en un tiempo en el que se necesita más unión y amor”, calificándolo como un “abrazo de la esperanza en una humanidad con más ternura”.

Este premio se suma a una etapa especialmente fructífera para la artista. Su más reciente álbum, “El Vuelo”, acumula más de 20 millones de reproducciones en Spotify, con canciones virales como “QEPD”, “Cueste lo que Cueste” y “Un abrazo”.

Además, recientemente fue portada de la revista Rolling Stone en Español, consolidando su imagen como una de las voces más influyentes del pop latino actual.

RPO

