Tito de Molotov revela su batalla contra sus adicciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El guitarrista y cofundador de Molotov, Tito Fuentes, ha hecho una pausa en su carrera con la banda para enfrentar uno de los desafíos más profundos de su vida: su salud física y emocional.

El músico confesó que, tras tres décadas de excesos, cayó en una espiral de autodestrucción provocada por adicciones, conductas compulsivas y la incapacidad de procesar sus emociones.