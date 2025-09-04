Tito de Molotov revela su batalla contra sus adicciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El guitarrista y cofundador de Molotov, Tito Fuentes, ha hecho una pausa en su carrera con la banda para enfrentar uno de los desafíos más profundos de su vida: su salud física y emocional.
El músico confesó que, tras tres décadas de excesos, cayó en una espiral de autodestrucción provocada por adicciones, conductas compulsivas y la incapacidad de procesar sus emociones.
Las consecuencias fueron tangibles. Tito ha pasado por 11 cirugías, incluyendo una perforación en el rostro, y llegó al punto de someterse a un coma inducido, lo que él describe como "estar muerto en vida por dos días y medio".
Incluso el azúcar se volvió un enemigo silencioso: “No podía dejar de comer una paletita, un chicle... los llaman ‘sugar shots’”, compartió, detallando que tras su última operación, donde algo salió mal, despertó decidido a cambiar su estilo de vida.
Aunque Molotov se encuentra celebrando su 30° aniversario con una gira, Tito no lo vive como una pérdida. Para él, la pausa representa una decisión consciente de priorizar su salud.
Lejos de los escenarios, Tito ha canalizado su energía en el arte plástico. Actualmente, presenta su obra en una colaboración con Bankaool, que incluye una muestra en cajeros automáticos, llevando su creatividad a espacios públicos poco convencionales.
RPO