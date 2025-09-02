Filtran lista de eliminados de La Casa de los Famosos México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fenómeno de las filtraciones vuelve a colocar a La Casa de los Famosos México 2025 en el centro de la conversación. En redes sociales circula una lista que asegura conocer el orden de eliminación de los 15 participantes, lo que ha generado controversia entre televidentes y seguidores del reality.
Lo que más sorprende es que los primeros cinco nombres coinciden exactamente con lo ocurrido en pantalla: Olivia Collins, Adrián di Monte, Ninel Conde, Priscila Malverde y Mariana Botas ya han dejado la competencia, lo que alimenta la teoría de que el documento tendría cierta veracidad.
Cada domingo, el reality de Televisa presenta un nuevo eliminado tras el proceso de nominación en el confesionario y la votación del público. Sin embargo, la supuesta filtración ya detalla los próximos movimientos, lo que ha generado debates sobre la capacidad de la producción para mantener el suspenso característico del formato.
10. Clement Rodríguez “Shiky”
09. Dalila Polanco
08. José Luis “El Guana”
07. Facundo
06. Alexis Ayala
05. Elaine Haro
04. Aarón Mercury
03. Mar Contreras
02. Aldo de Nigris
01. Abelito
Mientras la lista siga circulando, La Casa de los Famosos México 2025 mantiene su posición como uno de los realities más vistos y comentados, no solo por la convivencia de las celebridades, sino también por la intriga añadida de cada posible filtración.
RPO