Filtran lista de eliminados de La Casa de los Famosos México

La lista filtrada hasta ahora coincide con las primeras cinco eliminaciones del reality
Según la supuesta filtración, Shiky sería el siguiente en abandonar la casa
Según la supuesta filtración, Shiky sería el siguiente en abandonar la casa
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fenómeno de las filtraciones vuelve a colocar a La Casa de los Famosos México 2025 en el centro de la conversación. En redes sociales circula una lista que asegura conocer el orden de eliminación de los 15 participantes, lo que ha generado controversia entre televidentes y seguidores del reality.

Lo que más sorprende es que los primeros cinco nombres coinciden exactamente con lo ocurrido en pantalla: Olivia Collins, Adrián di Monte, Ninel Conde, Priscila Malverde y Mariana Botas ya han dejado la competencia, lo que alimenta la teoría de que el documento tendría cierta veracidad.

Cada domingo, el reality de Televisa presenta un nuevo eliminado tras el proceso de nominación en el confesionario y la votación del público. Sin embargo, la supuesta filtración ya detalla los próximos movimientos, lo que ha generado debates sobre la capacidad de la producción para mantener el suspenso característico del formato.

Según el listado, los siguientes en abandonar la casa serían:

10. Clement Rodríguez “Shiky”

09. Dalila Polanco

08. José Luis “El Guana”

07. Facundo

06. Alexis Ayala

05. Elaine Haro

04. Aarón Mercury

03. Mar Contreras

02. Aldo de Nigris

01. Abelito

Mientras la lista siga circulando, La Casa de los Famosos México 2025 mantiene su posición como uno de los realities más vistos y comentados, no solo por la convivencia de las celebridades, sino también por la intriga añadida de cada posible filtración.

Según la supuesta filtración, Shiky sería el siguiente en abandonar la casa

La Casa de los Famosos México
lista de eliminados

