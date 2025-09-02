Filtran lista de eliminados de La Casa de los Famosos México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fenómeno de las filtraciones vuelve a colocar a La Casa de los Famosos México 2025 en el centro de la conversación. En redes sociales circula una lista que asegura conocer el orden de eliminación de los 15 participantes, lo que ha generado controversia entre televidentes y seguidores del reality.

Lo que más sorprende es que los primeros cinco nombres coinciden exactamente con lo ocurrido en pantalla: Olivia Collins, Adrián di Monte, Ninel Conde, Priscila Malverde y Mariana Botas ya han dejado la competencia, lo que alimenta la teoría de que el documento tendría cierta veracidad.

Cada domingo, el reality de Televisa presenta un nuevo eliminado tras el proceso de nominación en el confesionario y la votación del público. Sin embargo, la supuesta filtración ya detalla los próximos movimientos, lo que ha generado debates sobre la capacidad de la producción para mantener el suspenso característico del formato.