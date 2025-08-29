¿Mentira televisiva? Wendy revela que el 24/7 no es en vivo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La influencer y ganadora de La Casa de los Famosos México 2023, Wendy Guevara, sorprendió a sus seguidores al revelar que las transmisiones en vivo 24/7 del programa no son completamente en tiempo real, sino que tienen un retraso de algunos minutos.

La declaración la realizó a través de su canal de YouTube, donde explicó que existe un desfase de tres a cuatro minutos en la señal, como una medida de precaución por parte de la producción ante posibles accidentes o situaciones no aptas para transmitirse sin filtros.