¿Mentira televisiva? Wendy revela que el 24/7 no es en vivo

Reveló que el “en vivo” tiene un retraso de 3 a 4 minutos
Aseguró que esta medida es para prevenir la transmisión de accidentes o peleas
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La influencer y ganadora de La Casa de los Famosos México 2023, Wendy Guevara, sorprendió a sus seguidores al revelar que las transmisiones en vivo 24/7 del programa no son completamente en tiempo real, sino que tienen un retraso de algunos minutos.

La declaración la realizó a través de su canal de YouTube, donde explicó que existe un desfase de tres a cuatro minutos en la señal, como una medida de precaución por parte de la producción ante posibles accidentes o situaciones no aptas para transmitirse sin filtros.

“En el 24/7, vamos atrasados con tres o cuatro minutos… es en vivo, está pasando algo y después de tres o cuatro minutos ustedes lo ven… se pueden agarrar a fregadazos, puede ocurrir un accidente y en lo que la producción entra corriendo… por eso sucede eso… me vale m4dre que me regañen, vamos atrasados…”
confesó Guevara

Las declaraciones de la influencer no pasaron desapercibidas. En redes sociales, sus seguidores expresaron opiniones encontradas; algunos la apoyaron por su honestidad, mientras que otros la acusaron de imprudente.

Aunque algunos consideran que Guevara traicionó la confianza de la producción al hablar abiertamente sobre el desfase, otros celebran su autenticidad, cualidad que la llevó al triunfo en 2023.

