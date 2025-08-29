¿Mentira televisiva? Wendy revela que el 24/7 no es en vivo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La influencer y ganadora de La Casa de los Famosos México 2023, Wendy Guevara, sorprendió a sus seguidores al revelar que las transmisiones en vivo 24/7 del programa no son completamente en tiempo real, sino que tienen un retraso de algunos minutos.
La declaración la realizó a través de su canal de YouTube, donde explicó que existe un desfase de tres a cuatro minutos en la señal, como una medida de precaución por parte de la producción ante posibles accidentes o situaciones no aptas para transmitirse sin filtros.
Las declaraciones de la influencer no pasaron desapercibidas. En redes sociales, sus seguidores expresaron opiniones encontradas; algunos la apoyaron por su honestidad, mientras que otros la acusaron de imprudente.
Aunque algunos consideran que Guevara traicionó la confianza de la producción al hablar abiertamente sobre el desfase, otros celebran su autenticidad, cualidad que la llevó al triunfo en 2023.
RPO