Filtran a posibles famosos de La Granja VIP

TV Azteca lanzará un nuevo reality show el 12 de octubre
Se filtran 12 posibles celebridades que podrían participar
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción por los realities está de vuelta y esta vez, TV Azteca prepara el lanzamiento de La Granja VIP México, un programa que promete combinar farándula, convivencia forzada y desafíos extremos en un entorno rural.

Aunque la televisora aún no ha confirmado oficialmente a los participantes, en redes sociales ya circula una lista preliminar con 12 nombres que podrían formar parte del elenco.

Entre los posibles integrantes figuran figuras polémicas como Alfredo Adame y Sergio Mayer, además de influencers, cantantes y conductores que seguramente darán de qué hablar:

  • Linet Puente – Conductora

  • César Doroteo – Influencer

  • Sergio Mayer – Actor

  • Enrique “Kike” Mayagoitia – Conductor

  • Carlos Quirarte – Presentador

  • Sabrina Sabrok – Cantante

  • Uriel Estrada – Conductor

  • Marcela Iglesias – Empresaria

  • Wendolee Ayala – Cantante

  • Alfredo Adame – Actor

  • Kimberly Shantal – Influencer

  • Jorge Alberti – Actor

El estreno está programado para el domingo 12 de octubre, en horario estelar por Azteca Uno.

Cabe recordar que TV Azteca ha buscado reinventar sus contenidos de entretenimiento con realities como La Isla, Exatlón y MasterChef Celebrity, siendo este nuevo programa una apuesta por mezclar la polémica con la nostalgia de formatos como La Granja, transmitido en otros países hace más de una década.

