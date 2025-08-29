Filtran a posibles famosos de La Granja VIP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción por los realities está de vuelta y esta vez, TV Azteca prepara el lanzamiento de La Granja VIP México, un programa que promete combinar farándula, convivencia forzada y desafíos extremos en un entorno rural.

Aunque la televisora aún no ha confirmado oficialmente a los participantes, en redes sociales ya circula una lista preliminar con 12 nombres que podrían formar parte del elenco.

Entre los posibles integrantes figuran figuras polémicas como Alfredo Adame y Sergio Mayer, además de influencers, cantantes y conductores que seguramente darán de qué hablar: