Adal Ramones regresa a la tele con “La Granja VIP”, el nuevo reality de TV Azteca

Aunque aún no se revelan los nombres de los participantes, el formato propone mostrar a los famosos en situaciones inéditas: ordeñar vacas, sembrar, cocinar con lo que producen y mantenerse en un entorno completamente rural, todo mientras son grabados las 24 horas.

El reality tendrá una duración de 10 semanas, en las que la tensión, el drama y las emociones estarán a flor de piel.

El estreno será próximamente por las pantallas de TV Azteca y la expectativa crece con la presencia de Adal Ramones al frente del proyecto, marcando su regreso a la televisión abierta en un formato que se sale totalmente de lo convencional.