Adal Ramones regresa a la tele con “La Granja VIP”, el nuevo reality de TV Azteca

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Adal Ramones está de regreso en la televisión nacional y lo hace como conductor de “La Granja VIP”, el nuevo reality de TV Azteca que promete ser el más extremo y original de la pantalla chica.
A través de un comunicado, TV Azteca y la productora Fremantle anunciaron la llegada del formato a México, en el que un grupo de celebridades deberá vivir sin lujos ni comodidades, en una granja real, enfrentando todo tipo de retos rurales.
Aunque aún no se revelan los nombres de los participantes, el formato propone mostrar a los famosos en situaciones inéditas: ordeñar vacas, sembrar, cocinar con lo que producen y mantenerse en un entorno completamente rural, todo mientras son grabados las 24 horas.
El reality tendrá una duración de 10 semanas, en las que la tensión, el drama y las emociones estarán a flor de piel.
El estreno será próximamente por las pantallas de TV Azteca y la expectativa crece con la presencia de Adal Ramones al frente del proyecto, marcando su regreso a la televisión abierta en un formato que se sale totalmente de lo convencional.
RYE-