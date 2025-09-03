Revelan nuevo adelanto de Wicked: For Good [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles se reveló un nuevo adelanto de Wicked: For Good, la esperada segunda parte de la adaptación cinematográfica del aclamado musical de Broadway.

El teaser de 30 segundos muestra escenas inéditas que sugieren una creciente tensión entre las protagonistas Elphaba y Glinda, interpretadas nuevamente por Cynthia Erivo y Ariana Grande, respectivamente.

La secuela —que adapta el segundo acto del musical— promete una narrativa más intensa y emocional, explorando las consecuencias del ascenso y caída de las protagonistas en un Oz políticamente dividido.