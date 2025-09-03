Revelan nuevo adelanto de Wicked: For Good [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles se reveló un nuevo adelanto de Wicked: For Good, la esperada segunda parte de la adaptación cinematográfica del aclamado musical de Broadway.
El teaser de 30 segundos muestra escenas inéditas que sugieren una creciente tensión entre las protagonistas Elphaba y Glinda, interpretadas nuevamente por Cynthia Erivo y Ariana Grande, respectivamente.
La secuela —que adapta el segundo acto del musical— promete una narrativa más intensa y emocional, explorando las consecuencias del ascenso y caída de las protagonistas en un Oz políticamente dividido.
El estreno está previsto para el próximo 21 de noviembre.
Uno de los elementos que más ha llamado la atención es la inclusión del personaje de Dorothy, ausente en el musical original.
Wicked: For Good es la conclusión de una saga que ha marcado a generaciones de amantes del teatro musical, y su adaptación cinematográfica se perfila como uno de los grandes estrenos del próximo año.
