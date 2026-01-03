Estas son las canciones que acompañaron el final de Stranger Things 5

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 31 de diciembre de 2025, la serie Stranger Things llegó a su final con un episodio cargado de acción, nostalgia y un homenaje musical a los íconos de los años 80. Tras cinco temporadas, la producción de Netflix concluyó su historia en Hawkins con una selección de canciones que acompañaron emocionalmente cada escena clave.

Desde su primera temporada, la música fue parte fundamental de la narrativa. Canciones como “Should I Stay or Should I Go” de The Clash y “Running Up That Hill” de Kate Bush no solo ambientaron escenas memorables, sino que se volvieron símbolos emocionales. Para el cierre, los hermanos Duffer reservaron un repertorio poderoso, con temas de Prince, Iron Maiden, Fleetwood Mac y David Bowie.