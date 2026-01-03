Estas son las canciones que acompañaron el final de Stranger Things 5

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 31 de diciembre de 2025, la serie Stranger Things llegó a su final con un episodio cargado de acción, nostalgia y un homenaje musical a los íconos de los años 80. Tras cinco temporadas, la producción de Netflix concluyó su historia en Hawkins con una selección de canciones que acompañaron emocionalmente cada escena clave.
Desde su primera temporada, la música fue parte fundamental de la narrativa. Canciones como “Should I Stay or Should I Go” de The Clash y “Running Up That Hill” de Kate Bush no solo ambientaron escenas memorables, sino que se volvieron símbolos emocionales. Para el cierre, los hermanos Duffer reservaron un repertorio poderoso, con temas de Prince, Iron Maiden, Fleetwood Mac y David Bowie.
Canciones del episodio final de Stranger Things 5
“When Doves Cry” – Prince
Acompañó la escena en la que una bomba es detonada para destruir el Upside Down. Representó el punto de quiebre en la historia.
“Purple Rain” – Prince
Enmarcó una despedida emocional entre personajes principales. Su tono melancólico aportó profundidad al cierre de ese arco.
“The Trooper” – Iron Maiden
Sirvió como homenaje sonoro a Eddie Munson, el héroe del rock de la cuarta temporada, durante una secuencia de combate.
“The Landslide” – Fleetwood Mac
Sonó tras la batalla, en un momento de reflexión y calma para los habitantes de Hawkins. La voz de Stevie Nicks trajo esperanza y resignación.
“Heroes” – David Bowie
Musicalizó los créditos finales, acompañados por ilustraciones que mostraron escenas icónicas de todas las temporadas. Fue un cierre emotivo y esperanzador.
Estas canciones no solo cerraron una historia, también consolidaron el impacto cultural de Stranger Things como una de las pocas series que logró revivir la música ochentera en la era digital, conectando generaciones a través del sonido.
BCT