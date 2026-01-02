Stranger Things vuelve con serie animada: ‘Relatos del 85’ llega en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Buenas noticias para los fanáticos del Upside Down! Netflix confirmó que estrenará en 2026 una nueva serie animada del universo de Stranger Things, titulada Stranger Things: Relatos del 85, un spin-off que revivirá los misterios y sucesos paranormales en el icónico pueblo de Hawkins, Indiana.

¿Cuándo se estrena Stranger Things: Relatos del 85?

La serie llegará dividida en dos volúmenes. El Volumen 1 tiene previsto su lanzamiento durante los primeros días de enero de 2026, mientras que el Volumen 2 aún no tiene fecha confirmada.

Netflix repite así su estrategia de estrenos escalonados, buscando mantener la expectativa entre los seguidores de la franquicia.

Se ha confirmado que el primer volumen incluirá cuatro episodios, y el segundo cerrará con tres capítulos, completando un total de siete entregas animadas.