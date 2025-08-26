Entretenimiento

¡Esta noche en Hechos! se conocerá al anfitrión de ‘La Granja VIP’

Tv Azteca apostará por su noticiero de mayor audiencia para anunciar al presentador
¡Esta noche en Hechos! se conocerá al anfitrión de ‘La Granja VIP’
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La expectativa crece en torno al nuevo reality show de TV Azteca, La Granja VIP, ya que esta noche se revelará el nombre de su conductor en el noticiero estelar Hechos, a cargo de Javier Alatorre.

La televisora del Ajusco sorprendió al anunciar que el destape no se hará en sus espacios de entretenimiento, como Ventaneando o Venga la Alegría, sino en su informativo más visto, lo que marca un hecho inusual en la estrategia de difusión del canal.

En días recientes, Pati Chapoy, titular de Ventaneando, filtró algunos de los primeros nombres confirmados para el programa: la actriz Itatí Cantoral, quien desde el año pasado firmó exclusividad con la empresa, y Ana Brenda Contreras, que se suma al proyecto pocos meses después de convertirse en madre.

Chapoy también reveló que la producción buscó a Verónica Castro para la conducción del reality, pero la actriz no se mostró convencida de aceptar el proyecto.

La incógnita sobre el presentador ha generado especulaciones. El comentarista de espectáculos Álex Kaffie adelantó en su canal de YouTube que podría tratarse de Adal Ramones, quien ya ha tenido experiencia en la conducción de proyectos dentro de la pantalla de Azteca Uno.

El reality, que aún no tiene fecha confirmada de estreno, es un formato de Fremantle, originario de Chile, basado en la convivencia de celebridades en un ambiente campestre y de supervivencia.

Te puede interesar:
Netflix confirma temporada 3 de Alice in Borderland con estreno en septiembre
¡Esta noche en Hechos! se conocerá al anfitrión de ‘La Granja VIP’

RPO

Tv Azteca
conductor

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com