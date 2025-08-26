¡Esta noche en Hechos! se conocerá al anfitrión de ‘La Granja VIP’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La expectativa crece en torno al nuevo reality show de TV Azteca, La Granja VIP, ya que esta noche se revelará el nombre de su conductor en el noticiero estelar Hechos, a cargo de Javier Alatorre.
La televisora del Ajusco sorprendió al anunciar que el destape no se hará en sus espacios de entretenimiento, como Ventaneando o Venga la Alegría, sino en su informativo más visto, lo que marca un hecho inusual en la estrategia de difusión del canal.
Chapoy también reveló que la producción buscó a Verónica Castro para la conducción del reality, pero la actriz no se mostró convencida de aceptar el proyecto.
El reality, que aún no tiene fecha confirmada de estreno, es un formato de Fremantle, originario de Chile, basado en la convivencia de celebridades en un ambiente campestre y de supervivencia.
RPO