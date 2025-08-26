¡Esta noche en Hechos! se conocerá al anfitrión de ‘La Granja VIP’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La expectativa crece en torno al nuevo reality show de TV Azteca, La Granja VIP, ya que esta noche se revelará el nombre de su conductor en el noticiero estelar Hechos, a cargo de Javier Alatorre.

La televisora del Ajusco sorprendió al anunciar que el destape no se hará en sus espacios de entretenimiento, como Ventaneando o Venga la Alegría, sino en su informativo más visto, lo que marca un hecho inusual en la estrategia de difusión del canal.