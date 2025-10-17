“En tu cara”: Cazzu contesta a Paty Chapoy durante su concierto en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante argentina Cazzu respondió con determinación a las críticas que previamente lanzaron Paty Chapoy y Flor Rubio, luego de agotar dos fechas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.
Durante su presentación del pasado 15 de octubre, ante un recinto lleno, la artista se tomó unos minutos para dirigirse al público y enviar un mensaje a quienes dudaron de su capacidad para convocar a miles de personas en México. Con voz firme y emoción, exclamó:
“Me acuerdo que ese día la prensa dijo: ‘Hey, la Cazzu no llena nada’ y yo, ‘ay, mira, en tu cara, en tu cara, en tu cara”
El comentario desató vítores entre los asistentes, quienes acompañaron a la artista en uno de los momentos más emotivos de la noche. La frase fue interpretada como una respuesta directa a las conductoras de espectáculos mexicanas que habían puesto en duda su convocatoria.
Previo a los conciertos, Paty Chapoy había comentado en su programa:
“Yo no creo… que alcance esta situación para llenar un Auditorio Nacional.” Por su parte, Flor Rubio señaló que, aunque Cazzu es exitosa en Argentina, no creía que pudiera llenar espacios como la Plaza México o el Auditorio Nacional en territorio mexicano.
El éxito de las dos fechas refuerza la conexión de Cazzu con el público mexicano y consolida su presencia internacional en el género urbano.
BCT