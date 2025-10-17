“En tu cara”: Cazzu contesta a Paty Chapoy durante su concierto en CDMX

Durante su presentación del pasado 15 de octubre, ante un recinto lleno, la artista se tomó unos minutos para dirigirse al público y enviar un mensaje a quienes dudaron de su capacidad para convocar a miles de personas en México. Con voz firme y emoción, exclamó:

“Me acuerdo que ese día la prensa dijo: ‘Hey, la Cazzu no llena nada’ y yo, ‘ay, mira, en tu cara, en tu cara, en tu cara”

El comentario desató vítores entre los asistentes, quienes acompañaron a la artista en uno de los momentos más emotivos de la noche. La frase fue interpretada como una respuesta directa a las conductoras de espectáculos mexicanas que habían puesto en duda su convocatoria.