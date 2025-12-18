Elenco completo de "La Oficina" México; Conoce a todos los personajes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Prime Video sigue marcando territorio con adaptaciones que arrasan a nivel global, y este 2026 nos sorprenderá con la versión mexicana de The Office. Esta esperada producción reveló al elenco completo.

El primero de la lista, Fernando Bonilla, será el encargado de dar vida a Jerónimo Ponce III, un gerente que, aunque bienintencionado, es completamente inepto.