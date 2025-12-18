Elenco completo de "La Oficina" México; Conoce a todos los personajes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Prime Video sigue marcando territorio con adaptaciones que arrasan a nivel global, y este 2026 nos sorprenderá con la versión mexicana de The Office. Esta esperada producción reveló al elenco completo.
El primero de la lista, Fernando Bonilla, será el encargado de dar vida a Jerónimo Ponce III, un gerente que, aunque bienintencionado, es completamente inepto.
En el papel de Abi Delgado, Alejandra Ley asumirá el rol de la encargada de ventas, mientras que Alexa Zuart será Mine Romero, una especialista en comunicación con una gran habilidad para manipular la imagen de la empresa.
Fabrizio Santini, quien interpreta a Memo Guerrero, será el “Jim Halpert” mexicano, un ejecutivo de ventas carismático y sarcástico que no deja de cuestionar la profesionalidad de sus compañeros. Por su parte, Edgar Villa, alias “Villita”, dará vida a Aniv Rubio, un empleado obsoleto de más de 50 años, cuya lealtad y estrategia parecen no encajar en el siglo XXI, pero que será un engranaje necesario en esta maquinaria absurda.
Al elenco se suman otros nombres clave como Elena del Río, quien interpretará a Sofi Campos, una trabajadora que lidiará con las situaciones más estrafalarias en la oficina, y Armando Espitia en el papel de Qwerty, un especialista en sistemas que asegura ser el causante de todos los problemas informáticos de Jabones Olimpo.
Areli González como Ángeles Leyva, quien se encarga de controlar la calidad de todo lo que sucede, y cuyo carácter introvertido no es sinónimo de debilidad.
Juan Carlos Medellín le da vida a Lucio Galván, el abogado que tiene una particular filosofía sobre el derecho: su meta no es ganar casos, sino evitarlos a toda costa, creando así un personaje que será el epítome de los evasivos. Por otro lado, Paola Flores interpreta a Betty Benítez, la secretaria que tiene el control absoluto sobre los secretos de la empresa, jugando un papel que muchas veces no es tan visible, pero que se torna fundamental para el funcionamiento de la oficina.
En el departamento de Contabilidad, Guillermo Quintanilla da vida a Don Abel, un hombre que parece atrapado en los años 90, con la costumbre de imprimir hasta los correos electrónicos, algo que muchos de los más jóvenes considerarán impensable. En cuanto a la parte de relaciones públicas, Rodrigo Suárez toma el papel de Giancarlo, jefe de edecanes, quien mantiene una fachada impecable para ser el primer contacto con los clientes, un rol clave en cualquier oficina.
El departamento de Recursos Humanos es representado por Quetzalli Cortés como Mondra, quien llega de la Ciudad de México y parece tener un estilo único para lidiar con los conflictos laborales. Y para poner el toque de misterio, tenemos a Arturo Vinales en el papel de Cañedo, un personaje cuya naturaleza se mantiene oculta, y cuyo lema parece ser: “Entre menos se sepa de mí, mejor”.
Con una dirección de Gaz Alazraki y la producción ejecutiva de Marcos Bucay, esta versión promete no solo ser un tributo al formato británico original, sino también una revalorización del humor mexicano.
RPO