El Olimpo del séptimo arte: las 50 cintas mejor valoradas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cine —esa maquinaria de sueños, memoria y vértigo— vuelve a ordenarse a sí mismo en una lista que desafía épocas, idiomas y géneros. Del claroscuro moral de Gotham al silencio devastador de los campos de concentración; de la épica medieval a la intimidad de una amistad improbable. Estas 50 películas mejor valoradas de la historia no solo acumulan estrellas: definen cómo miramos, sentimos y recordamos el mundo.️
Batman: El caballero de la noche (2008)
Sueño de fuga (1994)
Interstellar (2014)
El padrino: Parte II (1974)
El padrino (1972)
El señor de los anillos: El retorno del rey (2003)
Buenos muchachos (1990)
Amigos intocables (2011)
El señor de los anillos: La comunidad del anillo (2001)
El señor de los anillos: Las dos torres (2002)
Gladiador (2000)
Star Wars: El imperio contraataca (1980)
El pianista (2002)
Los infiltrados (2006)
Avengers: Infinity War (2018)
Salvando al soldado Ryan (1998)
Parasitos (2019)
Whiplash: música y obsesión (2014)
Pulp Fiction (1994)
Prisioneros (2013)
La lista de Schindler (1993)
Qué bello es vivir (1946)
Avengers: Endgame (2019)
Bastardos sin gloria (2009)
Sin lugar para los débiles (2007)
Django sin cadenas (2012)
La vida es bella (1997)
Se7en: los siete pecados capitales (1995)
El club de la pelea (1999)
Corazón valiente (1995)
Oldboy: cinco días para vengarse (2003)
Lo imposible (2012)
Forrest Gump (1994)
El lobo de Wall Street (2013)
Los siete samuráis (1954)
Milagros inesperados (1999)
Volver al futuro (1985)
Caracortada (1983)
El gran truco (2006)
Padre no hay más que uno (2019)
La La Land: ciudad de sueños (2016)
Top Gun: Maverick (2022)
Matrix (1999)
Toy Story (1995)
Akira (1988)
Parque jurásico (1993)
Zombeavers: Castores zombie (2014)
The Truman Show: historia de una vida (1998)
Spider-Man: A través del Spider-Verso (2023)
Milagro (2004)
En este listado conviven la solemnidad histórica con el pulso pop; la autoría con el espectáculo. Que una comedia familiar y un anime cyberpunk compartan altar dice más del cine que cualquier dogma.
RPO