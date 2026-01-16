El Olimpo del séptimo arte: las 50 cintas mejor valoradas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cine —esa maquinaria de sueños, memoria y vértigo— vuelve a ordenarse a sí mismo en una lista que desafía épocas, idiomas y géneros. Del claroscuro moral de Gotham al silencio devastador de los campos de concentración; de la épica medieval a la intimidad de una amistad improbable. Estas 50 películas mejor valoradas de la historia no solo acumulan estrellas: definen cómo miramos, sentimos y recordamos el mundo.️