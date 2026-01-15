Entretenimiento

Revelan primera imagen de Sophie Turner como Tomb Raider; esto es lo que se sabe de la serie

Revelan primera imagen de Sophie Turner como Tomb Raider; esto es lo que se sabe de la serie
ESPECIAL
Mauricio Ramos
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La icónica heroína del mundo gamer regresa a la pantalla en una nueva serie de Tomb Raider producida por Amazon Prime Video, que ha generado gran expectativa tras revelar que Sophie Turner dará vida a Lara Croft.

El anuncio desató revuelo en redes sociales luego de que Prime Video publicara la primera imagen oficial de Turner caracterizada como la intrépida arqueóloga. Con el clásico atuendo del personaje, lentes rojizos y un look que evoca la versión más tradicional del videojuego, la imagen despertó nostalgia y emoción entre los fanáticos de la saga.

La actriz, conocida mundialmente por interpretar a Sansa Stark en Game of Thrones, compartió también la imagen en su cuenta de Instagram, generando una oleada de reacciones positivas.

🎭 Un elenco de primer nivel

La producción no solo destaca por su protagonista, sino también por un elenco que incluye a Sigourney Weaver, Jason Isaacs y Celia Imrie, todos con papeles clave en la trama.

  • Sigourney Weaver interpretará a Evelyn Wallis, una figura influyente con interés en las habilidades de Lara.

  • Jason Isaacs será Atlas DeMornay, familiar directo de la protagonista.

  • Celia Imrie dará vida a Francine, responsable del área de desarrollo del Museo Británico.

🕹️ ¿De qué tratará la serie?

La historia retomará la esencia del videojuego original, donde Lara Croft explora ruinas antiguas, templos misteriosos y escenarios plagados de trampas y acertijos. A diferencia de las películas anteriores, la serie tendrá formato episódico, lo que permitirá profundizar en el desarrollo del personaje, sus decisiones y conflictos.

La producción cuenta con Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) como creadora, guionista principal y productora ejecutiva, acompañada por Chad Hodge como co-showrunner.

Te puede interesar:
Sophie Turner será Lara Croft en la serie live action de Tomb Raider en Amazon
Revelan primera imagen de Sophie Turner como Tomb Raider; esto es lo que se sabe de la serie

📅 ¿Cuándo se estrena Tomb Raider en Prime Video?

Aunque la fecha oficial aún no ha sido confirmada, se prevé que la serie se estrene entre 2026 y 2027, y estará disponible de forma exclusiva en Amazon Prime Video.

mrh

Amazon Prime
Sophie Turner
Lara Croft
Tomb Raider

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com