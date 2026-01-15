Revelan primera imagen de Sophie Turner como Tomb Raider; esto es lo que se sabe de la serie

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La icónica heroína del mundo gamer regresa a la pantalla en una nueva serie de Tomb Raider producida por Amazon Prime Video, que ha generado gran expectativa tras revelar que Sophie Turner dará vida a Lara Croft.

El anuncio desató revuelo en redes sociales luego de que Prime Video publicara la primera imagen oficial de Turner caracterizada como la intrépida arqueóloga. Con el clásico atuendo del personaje, lentes rojizos y un look que evoca la versión más tradicional del videojuego, la imagen despertó nostalgia y emoción entre los fanáticos de la saga.

La actriz, conocida mundialmente por interpretar a Sansa Stark en Game of Thrones, compartió también la imagen en su cuenta de Instagram, generando una oleada de reacciones positivas.

🎭 Un elenco de primer nivel

La producción no solo destaca por su protagonista, sino también por un elenco que incluye a Sigourney Weaver, Jason Isaacs y Celia Imrie, todos con papeles clave en la trama.